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Новини Фото Наїзд авто на натовп у Ліверпулі
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Автівка влетіла у натовп вболівальників у Ліверпулі: щонайменше 17 постраждалих. ФОТОрепортаж

Увечері 26 травня в центрі Ліверпуля автомобіль в'їхав у натовп під час святкового параду місцевого однойменного футбольного клубу з нагоди перемоги в чемпіонаті Англії. Відомо про щонайменше 17 постраждалих уболівальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC та Sky News

Зазначається, що машина збила кількох пішоходів у районі вулиць Вотер-стріт і Дейл-стріт у центрі Ліверпуля. Саме там проходив масовий парад фанатів футбольного клубу "Ліверпуль".

"Автомобіль зупинився на місці події, і чоловіка затримали. На місці події зараз працюють служби екстреної допомоги", - повідомили у поліції.

Поліція графства Мерсісайд затримала водія безпосередньо на місці події.

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У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп 26 травня: деталі
У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп 26 травня: деталі

За попередніми даними, як пише The Daily Telegraph, постраждали щонайменше 17 людей. Проте точна кількість жертв невідома.

"Наразі ми оцінюємо ситуацію та співпрацюємо з іншими співробітниками служб екстреної допомоги. Нашим пріоритетом є забезпечення того, щоб люди отримували необхідну медичну допомогу якомога швидше", - заявили медики.

Свідки зафіксували, як одного постраждалого виносили на ношах, а інший чоловік ішов, спираючись на плечі поліцейського.

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У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп 26 травня: деталі

Реакція влади

"Мої думки з усіма пораненими чи постраждалими. Хочу подякувати поліції та службі екстреної допомоги за їхню швидку та безперервну реакцію на цей шокуючий інцидент", - відреагував прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

За його словами, його постійно тримають в курсі останніх подій.

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У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп 26 травня: деталі
У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп 26 травня: деталі
У Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп 26 травня: деталі

Автор: 

Велика Британія (5638) Ліверпуль (8) футбол (1584) наїзд (16)


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Топ коментарі
+9
Напринимали у себя целуй тучу всяких Мухамедов и Ахмедов, а теперь жрут плоды этого! Толи еще будет!
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26.05.2025 22:13
+5
пля з такими іменем і призвіщем, як у тебе тільки на Алахів-Бабахів пальцем вказувати
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26.05.2025 22:29
+3
Европа видала у 2024р 500 тис віз недогромадянам терораші. Це якесь безглузддя!
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26.05.2025 22:21
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Кілер - хтось з Евертону або фанат Евертону. Але не Микола
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26.05.2025 22:07 Відповісти
Напринимали у себя целуй тучу всяких Мухамедов и Ахмедов, а теперь жрут плоды этого! Толи еще будет!
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26.05.2025 22:13 Відповісти
пля з такими іменем і призвіщем, як у тебе тільки на Алахів-Бабахів пальцем вказувати
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26.05.2025 22:29 Відповісти
Да кацап, ви упороті нацисти і цім коментом ти тільки підтвердив це
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26.05.2025 22:41 Відповісти
Белый британец 53-х лет. К сожалению среди белых тоже психов хватает, тем более среди футбольных животных.
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26.05.2025 22:58 Відповісти
Моха́ммед Сала́х Хаме́д Мехру́з Гали́ - египетский футболист, нападающий английского клуба «Ливерпуль» и капитан национальной сборной Египта.
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27.05.2025 00:34 Відповісти
Европа видала у 2024р 500 тис віз недогромадянам терораші. Це якесь безглузддя!
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26.05.2025 22:21 Відповісти
доки британці не лупануть ядеркою по свинособакам - це не закінчиться
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26.05.2025 22:28 Відповісти
Ті що святкували,як вони продукують скільки сміття.
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26.05.2025 22:32 Відповісти
свинота, сер. Мало лишалося справжніх серів та леді
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26.05.2025 22:56 Відповісти
 
 