Автівка влетіла у натовп вболівальників у Ліверпулі: щонайменше 17 постраждалих. ФОТОрепортаж

Увечері 26 травня в центрі Ліверпуля автомобіль в'їхав у натовп під час святкового параду місцевого однойменного футбольного клубу з нагоди перемоги в чемпіонаті Англії. Відомо про щонайменше 17 постраждалих уболівальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC та Sky News.

Зазначається, що машина збила кількох пішоходів у районі вулиць Вотер-стріт і Дейл-стріт у центрі Ліверпуля. Саме там проходив масовий парад фанатів футбольного клубу "Ліверпуль".

"Автомобіль зупинився на місці події, і чоловіка затримали. На місці події зараз працюють служби екстреної допомоги", - повідомили у поліції.

Поліція графства Мерсісайд затримала водія безпосередньо на місці події.

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За попередніми даними, як пише The Daily Telegraph, постраждали щонайменше 17 людей. Проте точна кількість жертв невідома.

"Наразі ми оцінюємо ситуацію та співпрацюємо з іншими співробітниками служб екстреної допомоги. Нашим пріоритетом є забезпечення того, щоб люди отримували необхідну медичну допомогу якомога швидше", - заявили медики.

Свідки зафіксували, як одного постраждалого виносили на ношах, а інший чоловік ішов, спираючись на плечі поліцейського.

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Реакція влади

"Мої думки з усіма пораненими чи постраждалими. Хочу подякувати поліції та службі екстреної допомоги за їхню швидку та безперервну реакцію на цей шокуючий інцидент", - відреагував прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

За його словами, його постійно тримають в курсі останніх подій.

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