Автівка влетіла у натовп вболівальників у Ліверпулі: щонайменше 17 постраждалих. ФОТОрепортаж
Увечері 26 травня в центрі Ліверпуля автомобіль в'їхав у натовп під час святкового параду місцевого однойменного футбольного клубу з нагоди перемоги в чемпіонаті Англії. Відомо про щонайменше 17 постраждалих уболівальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC та Sky News.
Зазначається, що машина збила кількох пішоходів у районі вулиць Вотер-стріт і Дейл-стріт у центрі Ліверпуля. Саме там проходив масовий парад фанатів футбольного клубу "Ліверпуль".
"Автомобіль зупинився на місці події, і чоловіка затримали. На місці події зараз працюють служби екстреної допомоги", - повідомили у поліції.
Поліція графства Мерсісайд затримала водія безпосередньо на місці події.
За попередніми даними, як пише The Daily Telegraph, постраждали щонайменше 17 людей. Проте точна кількість жертв невідома.
"Наразі ми оцінюємо ситуацію та співпрацюємо з іншими співробітниками служб екстреної допомоги. Нашим пріоритетом є забезпечення того, щоб люди отримували необхідну медичну допомогу якомога швидше", - заявили медики.
Свідки зафіксували, як одного постраждалого виносили на ношах, а інший чоловік ішов, спираючись на плечі поліцейського.
Реакція влади
"Мої думки з усіма пораненими чи постраждалими. Хочу подякувати поліції та службі екстреної допомоги за їхню швидку та безперервну реакцію на цей шокуючий інцидент", - відреагував прем'єр Великої Британії Кір Стармер.
За його словами, його постійно тримають в курсі останніх подій.
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