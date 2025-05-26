Автомобиль влетел в толпу болельщиков в Ливерпуле: по меньшей мере 17 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 26 мая в центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу во время праздничного парада местного одноименного футбольного клуба по случаю победы в чемпионате Англии. Известно о по меньшей мере 17 пострадавших болельщиках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC и Sky News.
Отмечается, что машина сбила нескольких пешеходов в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в центре Ливерпуля. Именно там проходил массовый парад фанатов футбольного клуба "Ливерпуль".
"Автомобиль остановился на месте происшествия, и мужчину задержали. На месте происшествия сейчас работают службы экстренной помощи", - сообщили в полиции.
Полиция графства Мерсисайд задержала водителя непосредственно на месте происшествия.
По предварительным данным, как пишет The Daily Telegraph, пострадали по меньшей мере 17 человек. Однако точное количество жертв неизвестно.
"Сейчас мы оцениваем ситуацию и сотрудничаем с другими сотрудниками служб экстренной помощи. Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь как можно скорее", - заявили медики.
Свидетели зафиксировали, как одного пострадавшего выносили на носилках, а другой мужчина шел, опираясь на плечи полицейского.
Реакция властей
"Мои мысли со всеми ранеными или пострадавшими. Хочу поблагодарить полицию и службу экстренной помощи за их быструю и непрерывную реакцию на этот шокирующий инцидент", - отреагировал премьер Великобритании Кир Стармер.
По его словам, его постоянно держат в курсе последних событий.
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