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Новости Фото Наезд авто на толпу в Ливерпуле
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Автомобиль влетел в толпу болельщиков в Ливерпуле: по меньшей мере 17 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 26 мая в центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу во время праздничного парада местного одноименного футбольного клуба по случаю победы в чемпионате Англии. Известно о по меньшей мере 17 пострадавших болельщиках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC и Sky News.

Отмечается, что машина сбила нескольких пешеходов в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в центре Ливерпуля. Именно там проходил массовый парад фанатов футбольного клуба "Ливерпуль".

"Автомобиль остановился на месте происшествия, и мужчину задержали. На месте происшествия сейчас работают службы экстренной помощи", - сообщили в полиции.

Полиция графства Мерсисайд задержала водителя непосредственно на месте происшествия.

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В Ливерпуле автомобиль в'їхав у натовп 26 травня: деталі
В Ливерпуле автомобиль в'їхав у натовп 26 травня: деталі

По предварительным данным, как пишет The Daily Telegraph, пострадали по меньшей мере 17 человек. Однако точное количество жертв неизвестно.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию и сотрудничаем с другими сотрудниками служб экстренной помощи. Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь как можно скорее", - заявили медики.

Свидетели зафиксировали, как одного пострадавшего выносили на носилках, а другой мужчина шел, опираясь на плечи полицейского.

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В Ливерпуле автомобиль в'їхав у натовп 26 травня: деталі

Реакция властей

"Мои мысли со всеми ранеными или пострадавшими. Хочу поблагодарить полицию и службу экстренной помощи за их быструю и непрерывную реакцию на этот шокирующий инцидент", - отреагировал премьер Великобритании Кир Стармер.

По его словам, его постоянно держат в курсе последних событий.

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В Ливерпуле автомобиль в'їхав у натовп 26 травня: деталі
В Ливерпуле автомобиль в'їхав у натовп 26 травня: деталі
В Ливерпуле автомобиль в'їхав у натовп 26 травня: деталі

Автор: 

Великобритания (5007) Ливерпуль (3) футбол (3586) наезд (30)


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Топ комментарии
+8
Напринимали у себя целуй тучу всяких Мухамедов и Ахмедов, а теперь жрут плоды этого! Толи еще будет!
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26.05.2025 22:13
+5
пля з такими іменем і призвіщем, як у тебе тільки на Алахів-Бабахів пальцем вказувати
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26.05.2025 22:29
+3
Европа видала у 2024р 500 тис віз недогромадянам терораші. Це якесь безглузддя!
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26.05.2025 22:21
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Кілер - хтось з Евертону або фанат Евертону. Але не Микола
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26.05.2025 22:07 Ответить
Напринимали у себя целуй тучу всяких Мухамедов и Ахмедов, а теперь жрут плоды этого! Толи еще будет!
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26.05.2025 22:13 Ответить
пля з такими іменем і призвіщем, як у тебе тільки на Алахів-Бабахів пальцем вказувати
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26.05.2025 22:29 Ответить
Да кацап, ви упороті нацисти і цім коментом ти тільки підтвердив це
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26.05.2025 22:41 Ответить
Белый британец 53-х лет. К сожалению среди белых тоже психов хватает, тем более среди футбольных животных.
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26.05.2025 22:58 Ответить
Моха́ммед Сала́х Хаме́д Мехру́з Гали́ - египетский футболист, нападающий английского клуба «Ливерпуль» и капитан национальной сборной Египта.
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27.05.2025 00:34 Ответить
Европа видала у 2024р 500 тис віз недогромадянам терораші. Це якесь безглузддя!
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26.05.2025 22:21 Ответить
доки британці не лупануть ядеркою по свинособакам - це не закінчиться
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26.05.2025 22:28 Ответить
Ті що святкували,як вони продукують скільки сміття.
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26.05.2025 22:32 Ответить
свинота, сер. Мало лишалося справжніх серів та леді
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26.05.2025 22:56 Ответить
 
 