Автомобиль влетел в толпу болельщиков в Ливерпуле: по меньшей мере 17 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 26 мая в центре Ливерпуля автомобиль въехал в толпу во время праздничного парада местного одноименного футбольного клуба по случаю победы в чемпионате Англии. Известно о по меньшей мере 17 пострадавших болельщиках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC и Sky News.

Отмечается, что машина сбила нескольких пешеходов в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит в центре Ливерпуля. Именно там проходил массовый парад фанатов футбольного клуба "Ливерпуль".

"Автомобиль остановился на месте происшествия, и мужчину задержали. На месте происшествия сейчас работают службы экстренной помощи", - сообщили в полиции.

Полиция графства Мерсисайд задержала водителя непосредственно на месте происшествия.

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По предварительным данным, как пишет The Daily Telegraph, пострадали по меньшей мере 17 человек. Однако точное количество жертв неизвестно.

"Сейчас мы оцениваем ситуацию и сотрудничаем с другими сотрудниками служб экстренной помощи. Нашим приоритетом является обеспечение того, чтобы люди получали необходимую медицинскую помощь как можно скорее", - заявили медики.

Свидетели зафиксировали, как одного пострадавшего выносили на носилках, а другой мужчина шел, опираясь на плечи полицейского.

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Реакция властей

"Мои мысли со всеми ранеными или пострадавшими. Хочу поблагодарить полицию и службу экстренной помощи за их быструю и непрерывную реакцию на этот шокирующий инцидент", - отреагировал премьер Великобритании Кир Стармер.

По его словам, его постоянно держат в курсе последних событий.

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