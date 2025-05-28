Три людини постраждали внаслідок російського обстрілу Довгої Балки, - прокуратура. ФОТО
28 травня 2025 року, о 16:10, війська РФ атакували Іллінівську громаду. По селищу Довга Балка ворог наніс 2 авіаудари "ФАБ-250" із модулем УМПК.
Про це інформує Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Влучання відбулось у житлову забудову, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень троє цивільних.
"У чоловіка 54 років та його 74-річної матері діагностовано множинні садна, забої і контузії. Ще одного - 55-річного мешканця ушпиталено з мінно-вибуховою і відкритою черепно-мозковою травмами та осколковим пораненням руки. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий", - йдеться в повідомленні.
Потерпілим від ворожого обстрілу надано медичну допомогу.
У населеному пункті пошкоджено 5 домогосподарств і крамницю.
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