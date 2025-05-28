Три человека пострадали в результате российского обстрела Долгой Балки, - прокуратура. ФОТО

28 мая 2025 года, в 16:10, войска РФ атаковали Ильиновскую громаду. По поселку Долгая Балка враг нанес 2 авиаудара "ФАБ-250" с модулем УМПК.

Об этом информирует Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Попадание произошло в жилую застройку, где в своих домах получили телесные повреждения трое гражданских.

"У мужчины 54 лет и его 74-летней матери диагностированы множественные ссадины, ушибы и контузии. Еще один - 55-летний житель госпитализирован с минно-взрывной и открытой черепно-мозговой травмами и осколочным ранением руки. Врачи оценивают его состояние как тяжелое", - говорится в сообщении.

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Пострадавшим от вражеского обстрела оказана медицинская помощь.

В населенном пункте повреждены 5 домохозяйств и магазин.