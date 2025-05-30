Рашисти вночі атакували Харків та Чугуївську громаду, є постраждалі, зокрема дві 16-річні дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 травня Харківщина опинилася під ударами російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки на Харків у Слобідському районі зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА, постраждала 61-річна жінка.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств. Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень.

Також ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

Оновлення

Згодом у коментарі Суспільному Терехов повідомив, що росіяни вночі поцілили по тролейбусному депо. Внаслідок атаки один тролейбус згорів вщент, декілька тролейбусів пошкоджено. Постраждали дві людини.















Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсона