Рашисти вночі атакували Харків та Чугуївську громаду, є постраждалі, зокрема дві 16-річні дитини (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 30 травня Харківщина опинилася під ударами російських безпілотників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок ворожої атаки на Харків у Слобідському районі зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА, постраждала 61-річна жінка.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств. Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень.
Також ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.
Оновлення
Згодом у коментарі Суспільному Терехов повідомив, що росіяни вночі поцілили по тролейбусному депо. Внаслідок атаки один тролейбус згорів вщент, декілька тролейбусів пошкоджено. Постраждали дві людини.
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