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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Рашисти вночі атакували Харків та Чугуївську громаду, є постраждалі, зокрема дві 16-річні дитини (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 30 травня Харківщина опинилася під ударами російських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ворожої атаки на Харків у Слобідському районі зафіксовано "прильоти" 8 БпЛА,  постраждала 61-річна жінка.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств. Житлові будинки, що розташовані поблизу місця обстрілу, зазнали ушкоджень. 

Також ворог атакував ударними дронами с. Василів Хутір Чугуївської громади. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих, серед яких дві 16-річні дитини.

Оновлення 

Згодом у коментарі Суспільному Терехов повідомив, що росіяни вночі поцілили по тролейбусному депо. Внаслідок атаки один тролейбус згорів вщент, декілька тролейбусів пошкоджено. Постраждали дві людини.

Тролейбусне депо у Харкові
Тролейбусне депо у Харкові
Тролейбусне депо у Харкові
Тролейбусне депо у Харкові
Тролейбусне депо у Харкові

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Автор: 

обстріл (29021) Харків (5667) Харківська область (1042) Харківський район (318) Чугуївський район (131) Василів Хутір (1)


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