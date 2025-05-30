Рашисты ночью атаковали Харьков и Чугуевскую громаду, есть пострадавшие, в том числе - двое 16-летних детей (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на 30 мая Харьковщина оказалась под ударами российских беспилотников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает начальник ОВА Олег Синегубов.

В результате вражеской атаки на Харьков, в Слободском районе зафиксировано "прилеты" 8 БПЛА, пострадала 61-летняя женщина.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что массированный удар вражеских беспилотников пришелся по территории одного из коммунальных предприятий. Жилые дома, расположенные вблизи места обстрела, получили повреждения.

Также враг атаковал ударными дронами с. Васильев Хутор Чугуевской громады. На эту минуту известно о 8 пострадавших, среди которых - двое 16-летних детей.

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Впоследствии, в комментарии Суспільному Терехов сообщил, что россияне ночью попали по троллейбусному депо. В результате атаки один троллейбус сгорел дотла, несколько троллейбусов повреждены. Пострадали два человека.















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