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Новини Фото Буданова нагородили орденом "За заслуги перед Польщею"
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Дуда нагородив Буданова орденом "За заслуги перед Польщею". ФОТО

Президент Польщі Анджей Дуда відзначив керівників української воєнної розвідки високими державними нагородами.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО), передає Цензор.НЕТ.

Дуда нагородив Буданова і Скібіцького польськими орденами

Генерал-лейтенанта Кирила Буданова нагороджено Золотим Офіцерським Хрестом ордена "За заслуги перед Республікою Польща", а генерал-майора Вадима Скібіцького - Кавалерським Хрестом цього ж ордена.

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Нагороди українським розвідникам вручив заступник голови Агентства розвідки Республіки Польща полковник Домінік Дуда, за дорученням польського президента. Президент Дуда відзначив важливість українсько-польського партнерства у протидії російській агресії та внесок української розвідки у безпеку Європи.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов подякував Польщі за довіру та готовність відзначити дружні стосунки між країнами. "Нинішня війна - це війна за свободу, наші принципи та цінності об’єднаної Європи. Тільки разом ми зможемо дати відсіч російській орді та здолати цю одвічну загрозу Польщі й Україні. Наші народи завжди стоятимуть єдиним валом у борні за мирне майбутнє без війни", - підкреслив Буданов.

Як зазначається, орден "За заслуги перед Польщею" - одна з найвищих польських нагород, яка вручається іноземцям за вагомий внесок у розвиток міжнародної співпраці. Раніше цю відзнаку отримували такі постаті, як 40-й Президент США Рональд Рейган, Генрі Кіссінджер, Антоніу Гутерреш і Андерс Фог Расмуссен.

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Автор: 

Буданов Кирило (494) орден (115) Дуда Анджей (780) Скібіцький Вадим (294)


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Нагорода за запрошення на каву у Криму?
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30.05.2025 11:07 Відповісти
Прочитав - "Баканова"
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30.05.2025 11:13 Відповісти
А чем наградили мужа буданги Гогилашвили ?
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30.05.2025 11:18 Відповісти
Буданов, (а тим більше - Беакнов) - скажімо так "не бандерівці", тому Дуда їх залюбки нагроджує. Порохоботів, азовців, правосекторівців, свободівців, нацжон, які воюють на фронті - він не нагороджуватиме.
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30.05.2025 11:19 Відповісти
Нацжони не бандеровці? А хто ти лошара, чій троль?
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30.05.2025 11:23 Відповісти
це ти долбойоб, вчергове засвідчився
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30.05.2025 12:07 Відповісти
А Гогішвіллі?
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30.05.2025 12:38 Відповісти
 
 