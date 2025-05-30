Дуда наградил Буданова орденом "За заслуги перед Польшей". ФОТО

Президент Польши Анджей Дуда отметил руководителей украинской военной разведки высокими государственными наградами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), передает Цензор.НЕТ.

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов награжден Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Республикой Польша", а генерал-майор Вадим Скибицкий - Кавалерским Крестом этого же ордена.

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Награды украинским разведчикам вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда, по поручению польского президента. Президент Дуда отметил важность украинско-польского партнерства в противодействии российской агрессии и вклад украинской разведки в безопасность Европы.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов поблагодарил Польшу за доверие и готовность отметить дружеские отношения между странами. "Нынешняя война - это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны", - подчеркнул Буданов.

Как отмечается, орден "За заслуги перед Польшей" - одна из высших польских наград, которая вручается иностранцам за весомый вклад в развитие международного сотрудничества. Ранее эту награду получали такие фигуры, как 40-й Президент США Рональд Рейган, Генри Киссинджер, Антониу Гутерреш и Андерс Фог Расмуссен.

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