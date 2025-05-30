РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11377 посетителей онлайн
Новости Фото Буданова наградили орденом "За заслуги перед Польшей"
1 722 8

Дуда наградил Буданова орденом "За заслуги перед Польшей". ФОТО

Президент Польши Анджей Дуда отметил руководителей украинской военной разведки высокими государственными наградами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), передает Цензор.НЕТ.

Дуда наградил Буданова и Скибицкого польскими орденами

Генерал-лейтенант Кирилл Буданов награжден Золотым Офицерским Крестом ордена "За заслуги перед Республикой Польша", а генерал-майор Вадим Скибицкий - Кавалерским Крестом этого же ордена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда

Награды украинским разведчикам вручил заместитель председателя Агентства разведки Республики Польша полковник Доминик Дуда, по поручению польского президента. Президент Дуда отметил важность украинско-польского партнерства в противодействии российской агрессии и вклад украинской разведки в безопасность Европы.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов поблагодарил Польшу за доверие и готовность отметить дружеские отношения между странами. "Нынешняя война - это война за свободу, наши принципы и ценности объединенной Европы. Только вместе мы сможем дать отпор российской орде и преодолеть эту извечную угрозу Польше и Украине. Наши народы всегда будут стоять единым валом в борьбе за мирное будущее без войны", - подчеркнул Буданов.

Как отмечается, орден "За заслуги перед Польшей" - одна из высших польских наград, которая вручается иностранцам за весомый вклад в развитие международного сотрудничества. Ранее эту награду получали такие фигуры, как 40-й Президент США Рональд Рейган, Генри Киссинджер, Антониу Гутерреш и Андерс Фог Расмуссен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда: Надеюсь, что Трамп предпримет более радикальные действия в отношении России

Автор: 

Буданов Кирилл (458) орден (191) Дуда Анджей (763) Скибицкий Вадим (291)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нагорода за запрошення на каву у Криму?
показать весь комментарий
30.05.2025 11:07 Ответить
Прочитав - "Баканова"
показать весь комментарий
30.05.2025 11:13 Ответить
А чем наградили мужа буданги Гогилашвили ?
показать весь комментарий
30.05.2025 11:18 Ответить
Буданов, (а тим більше - Беакнов) - скажімо так "не бандерівці", тому Дуда їх залюбки нагроджує. Порохоботів, азовців, правосекторівців, свободівців, нацжон, які воюють на фронті - він не нагороджуватиме.
показать весь комментарий
30.05.2025 11:19 Ответить
Нацжони не бандеровці? А хто ти лошара, чій троль?
показать весь комментарий
30.05.2025 11:23 Ответить
це ти долбойоб, вчергове засвідчився
показать весь комментарий
30.05.2025 12:07 Ответить
А Гогішвіллі?
показать весь комментарий
30.05.2025 12:38 Ответить
Орден), и так весь обвешанный , включая Герой Украины. Давно уже нового звания(осталась одна ступень до максимума), считай год как не получал...
показать весь комментарий
30.05.2025 12:46 Ответить
 
 