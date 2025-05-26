Дуда: Надеюсь, что Трамп предпримет более радикальные действия в отношении России

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп пойдет на "более радикальные действия" в отношении России на фоне того, что диктатор Путин не реагирует на призывы США о прекращении огня.

Об этом польский лидер заявил в интервью радио ZET, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Дуда отметил, что президент США хочет своим поведением показать миру, что он никоим образом не спровоцировал эскалации действий со стороны России. По его словам, Трамп пытался "очень спокойно и не агрессивно" вести себя с Путиным и склонить российского диктатора к мирным действиям.

Однако, как отметил Дуда, похоже, что руководитель РФ не заинтересован в мире.

"Видно, что Владимир Путин не заинтересован в этом, и несмотря на различные попытки, которые осуществляют Трамп и представители американской власти, не реагирует положительно. В связи с этим, надо будет осуществить более радикальные действия, и надеюсь, что президент Трамп в соответствующее время осуществит эти радикальные действия",- сказал президент Польши.

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Дуда не исключил, что это могут быть очень серьезные санкции. По словам политика, Трамп имеет большой опыт как в бизнесе так и политике, и поэтому в Белом доме и Пентагоне осуществляются шаги по подготовке "альтернативных решений" по РФ.

В этом контексте он упомянул о введении в 2020 году санкций на строительство "Северного потока-2", которые коснулись западных компаний, задействованных в строительстве газопровода, что привело к заморозке этого проекта.

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