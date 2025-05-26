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Новости Санкции против России
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Дуда: Надеюсь, что Трамп предпримет более радикальные действия в отношении России

Дуда выразил надежду, что США усилят давление на РФ

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что американский лидер Дональд Трамп пойдет на "более радикальные действия" в отношении России на фоне того, что диктатор Путин не реагирует на призывы США о прекращении огня.

Об этом польский лидер заявил в интервью радио ZET, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Дуда отметил, что президент США хочет своим поведением показать миру, что он никоим образом не спровоцировал эскалации действий со стороны России. По его словам, Трамп пытался "очень спокойно и не агрессивно" вести себя с Путиным и склонить российского диктатора к мирным действиям.

Однако, как отметил Дуда, похоже, что руководитель РФ не заинтересован в мире.

"Видно, что Владимир Путин не заинтересован в этом, и несмотря на различные попытки, которые осуществляют Трамп и представители американской власти, не реагирует положительно. В связи с этим, надо будет осуществить более радикальные действия, и надеюсь, что президент Трамп в соответствующее время осуществит эти радикальные действия",- сказал президент Польши.

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Дуда не исключил, что это могут быть очень серьезные санкции. По словам политика, Трамп имеет большой опыт как в бизнесе так и политике, и поэтому в Белом доме и Пентагоне осуществляются шаги по подготовке "альтернативных решений" по РФ.

В этом контексте он упомянул о введении в 2020 году санкций на строительство "Северного потока-2", которые коснулись западных компаний, задействованных в строительстве газопровода, что привело к заморозке этого проекта.

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Автор: 

россия (96001) США (27034) Дуда Анджей (761) Трамп Дональд (5569)


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Топ комментарии
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Цікаво, чи Європа здійснить більш радикальні дії щодо росії
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26.05.2025 17:17
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Дуда: Сподіваюся, що Трамп здійснить більш радикальні дії щодо Росії

Згуялі?
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26.05.2025 17:16 Ответить
Цікаво, чи Європа здійснить більш радикальні дії щодо росії
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26.05.2025 17:17 Ответить
Куди вже радикальніше?
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26.05.2025 17:21 Ответить
Ще один "єврооптиміст." Трампон пальця не підніме з застереженням на адресу раші.
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26.05.2025 17:28 Ответить
All European leaders, without exception, understand the importance of praising Donald Trump's infinite wisdom under any and all circumstances. Donald Trump sometimes acts and talks in mysterious ways that may be beyond the understanding ability of a mere mortal, but the only way to deal with that is to bow one's head in humility and be generous in showing your appreciation for being given the privilege to witness Donald Trump's greatness.
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26.05.2025 17:29 Ответить
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що їхні санкції мають малу силу, бо є економіка Китаю та Індії для обїоду тих санкцій. Головна санкція - це дії ЗСУ. Тому треба дати ЗСУ відповідну зброю і ЗСУ накладе на РФ смертельні санкції.
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26.05.2025 17:47 Ответить
буде більше радикально смогтати? )
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26.05.2025 17:48 Ответить
Марні сподівання, хіба що тільки на санітарів.
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26.05.2025 17:58 Ответить
Враження, що трамп - це типова рибка гуппі.

В самому пості трампа, який дає надію на промінчик адекватності, рижого чубчика вистачило на 1 абзац, щоб визнати путіна ********...

Але починаючи з другого абзацу, шизофренія взяла своє:

- та якби я був президентом,
- та це війна Зе і Байдена,
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26.05.2025 18:22 Ответить
Дуда - трампіст, агітував за нього і це все пояснює.
Най би здох, з такою допомогою...
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26.05.2025 18:23 Ответить
И собака помнит, кто ее кормит. / Русская пословица/

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26.05.2025 19:10 Ответить
Більш радикальні від ніяких це хоть які.
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26.05.2025 19:28 Ответить
 
 