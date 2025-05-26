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Новини Санкції проти Росії
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Дуда: Сподіваюся, що Трамп здійснить більш радикальні дії щодо Росії

Дуда висловив сподівання, що США посилять тиск на РФ

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що американський лідер Дональд Трамп піде на "більш радикальні дії" щодо Росії на тлі того, що диктатор Путін не реагує на заклики США щодо припинення вогню.

Про це польський лідер заявив в інтерв’ю радіо ZET, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що президент США хоче своєю поведінкою показати світові, що він жодним чином не спровокував ескалації дій з боку Росією. За його словами, Трамп намагався "дуже спокійно та не агресивно" вести себе з Путіним і схилити російського диктатора до мирних дій.

Однак, як зауважив Дуда, схоже, що керманич РФ не зацікавлений в мирі.

"Видно, що Володимир Путін не зацікавлений у цьому, і попри різні спроби, які здійснюють Трамп і представники американської влади, не реагує позитивно. У зв’язку з цим, треба буде здійснити більш радикальні дії, і сподіваюся, що президент Трамп у відповідний час здійснить ці радикальні дії",- сказав президент Польщі.

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Дуда не виключив, що це можуть бути дуже серйозні санкції. За словами політика, Трамп має великий досвід як у бізнесі так й політиці, і тому у Білому домі та Пентагоні здійснюються кроки щодо підготовки "альтернативних рішень" щодо РФ.

У цьому контексті він згадав про запровадження в 2020 році санкцій на будівництво "Північного потоку-2", які торкнулися західних компаній, задіяних в будівництві газопроводу, що призвело до замороження цього проєкту.

Читайте також: Путін неодноразово відмовлявся від припинення вогню. Без тиску на РФ війна триватиме, - Зеленський

Автор: 

росія (65800) США (23280) Дуда Анджей (777) Трамп Дональд (6014)


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Топ коментарі
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Цікаво, чи Європа здійснить більш радикальні дії щодо росії
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26.05.2025 17:17
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Дуда: Сподіваюся, що Трамп здійснить більш радикальні дії щодо Росії

Згуялі?
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26.05.2025 17:16 Відповісти
Цікаво, чи Європа здійснить більш радикальні дії щодо росії
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26.05.2025 17:17 Відповісти
Куди вже радикальніше?
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26.05.2025 17:21 Відповісти
Ще один "єврооптиміст." Трампон пальця не підніме з застереженням на адресу раші.
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26.05.2025 17:28 Відповісти
All European leaders, without exception, understand the importance of praising Donald Trump's infinite wisdom under any and all circumstances. Donald Trump sometimes acts and talks in mysterious ways that may be beyond the understanding ability of a mere mortal, but the only way to deal with that is to bow one's head in humility and be generous in showing your appreciation for being given the privilege to witness Donald Trump's greatness.
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26.05.2025 17:29 Відповісти
Вони ніяк не можуть зрозуміти, що їхні санкції мають малу силу, бо є економіка Китаю та Індії для обїоду тих санкцій. Головна санкція - це дії ЗСУ. Тому треба дати ЗСУ відповідну зброю і ЗСУ накладе на РФ смертельні санкції.
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26.05.2025 17:47 Відповісти
буде більше радикально смогтати? )
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26.05.2025 17:48 Відповісти
Марні сподівання, хіба що тільки на санітарів.
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26.05.2025 17:58 Відповісти
Враження, що трамп - це типова рибка гуппі.

В самому пості трампа, який дає надію на промінчик адекватності, рижого чубчика вистачило на 1 абзац, щоб визнати путіна ********...

Але починаючи з другого абзацу, шизофренія взяла своє:

- та якби я був президентом,
- та це війна Зе і Байдена,
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26.05.2025 18:22 Відповісти
Дуда - трампіст, агітував за нього і це все пояснює.
Най би здох, з такою допомогою...
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26.05.2025 18:23 Відповісти
 
 