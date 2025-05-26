Дуда: Сподіваюся, що Трамп здійснить більш радикальні дії щодо Росії

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що американський лідер Дональд Трамп піде на "більш радикальні дії" щодо Росії на тлі того, що диктатор Путін не реагує на заклики США щодо припинення вогню.

Про це польський лідер заявив в інтерв’ю радіо ZET, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Дуда зазначив, що президент США хоче своєю поведінкою показати світові, що він жодним чином не спровокував ескалації дій з боку Росією. За його словами, Трамп намагався "дуже спокійно та не агресивно" вести себе з Путіним і схилити російського диктатора до мирних дій.

Однак, як зауважив Дуда, схоже, що керманич РФ не зацікавлений в мирі.

"Видно, що Володимир Путін не зацікавлений у цьому, і попри різні спроби, які здійснюють Трамп і представники американської влади, не реагує позитивно. У зв’язку з цим, треба буде здійснити більш радикальні дії, і сподіваюся, що президент Трамп у відповідний час здійснить ці радикальні дії",- сказав президент Польщі.

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Дуда не виключив, що це можуть бути дуже серйозні санкції. За словами політика, Трамп має великий досвід як у бізнесі так й політиці, і тому у Білому домі та Пентагоні здійснюються кроки щодо підготовки "альтернативних рішень" щодо РФ.

У цьому контексті він згадав про запровадження в 2020 році санкцій на будівництво "Північного потоку-2", які торкнулися західних компаній, задіяних в будівництві газопроводу, що призвело до замороження цього проєкту.

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