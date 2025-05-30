Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському: під завалами можуть перебувати дві людини. ФОТОрепортаж

На місці удару російського БпЛА у житлову п’ятиповерхівку у Білозерському на Донеччині тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що внаслідок ворожої атаки частково зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи. Виникла пожежа площею 100 кв.м., яку рятувальники ліквідували.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще двоє осіб.

Також дивіться: Російський безпілотник обстріляв промзону Слов’янська: без постраждалих. ФОТО

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: російські загарбники вбили одну людину, ще 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж









