УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11405 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Донеччини
927 7

Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському: під завалами можуть перебувати дві людини. ФОТОрепортаж

На місці удару російського БпЛА у житлову п’ятиповерхівку у Білозерському на Донеччині тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Так, зазначається, що внаслідок ворожої атаки частково зруйновані квартири з третього по п’ятий поверхи. Виникла пожежа площею 100 кв.м., яку рятувальники ліквідували.

За попередніми даними, під завалами можуть перебувати ще двоє осіб.

Також дивіться: Російський безпілотник обстріляв промзону Слов’янська: без постраждалих. ФОТО

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському 30 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч на 30 травня війська РФ вдарили БпЛА "Герань-2" по п'ятиповерхівці у Білозерському. Поранень зазнали 40-річна жінка та її син 16 років. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: російські загарбники вбили одну людину, ще 12 зазнали поранень. ФОТОрепортаж

Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському 30 травня
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському 30 травня
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському 30 травня
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському 30 травня
Удар РФ по п’ятиповерхівці в Білозерському 30 травня

Автор: 

обстріл (29021) Донецька область (8754) Покровський район (675) Білозерське (1)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ударів у відповідь традиційно не буде. Бо комфорт россійських нацистів порушувати не можна
показати весь коментар
30.05.2025 12:28 Відповісти
Трамп дав добро. Знов на все це два тижня...і так чотири рази поспіль
показати весь коментар
30.05.2025 12:31 Відповісти
Байден дав добро своїми власними ракетами бити куди завгодно, але є проблема. Бубочка власні ракетні програми заблокував.
показати весь коментар
30.05.2025 12:35 Відповісти
І так кожну ніч ,кожен день геноцид проти народу на жаль відповіді по ворогу немає.
показати весь коментар
30.05.2025 12:35 Відповісти
Ворог відчуває свою повну безкарність і нарощує темпи вбивства громадян України.
показати весь коментар
30.05.2025 12:44 Відповісти
Ні хера собі - частково зруйновані. Пів дома розвалило. Оце у моєму розумінні ударний бпла, я ні в якому разі не нахвалюю кацапів, але на четвертому році повномасштабної війні на расєю повинно щоночі таких летіти тисячі, не з 3 кг вибухівки що лише вікна б'ють а з нормальні, дійсно потужні. А так потужні тільки балачки, нажаль.
показати весь коментар
30.05.2025 12:47 Відповісти
Дрон "пекло"- 20 грамм вибухівки. Не спромігся навіть скло розбити в бєлгородськиій областній адміністраці.
показати весь коментар
30.05.2025 14:52 Відповісти
 
 