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Новини Фото Атаки БпЛА по РФ
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Міноборони РФ заявило про атаку українських безпілотників на Росію

Ввечері 2 червня Росію атакували українські безпілотники, міноборони РФ каже про збиття більше півсотні БпЛА.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"З 20.10 до 21.45 за московським часом черговими засобами ППО перехоплено та знищено 53 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - стверджують росіяни.

Вони кажуть, що збили

  • 34 БПЛА – над територією Курської області,
  • 14 БПЛА – над територією Бєлгородської області,
  • чотири БПЛА – над територією Брянської області,
  • один БПЛА – над територією Орловської області.

Повідомлення міноборони РФ

Читайте: У Мурманській області РФ заявили про наліт українських безпілотників

Автор: 

безпілотник (4307) росія (65934)


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Чим на цей раз знищили? Хоча в них ще залишилось досить потягів та літаків для "знищення" дронів...
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02.06.2025 00:31 Відповісти
«Літакового типу»- це щоб не писати «всйо под кантролєм»😆🤣😆🤣
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02.06.2025 00:31 Відповісти
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02.06.2025 00:34 Відповісти
Тепер рашисти гадайте біля якого аеродрома з'явиться вантажівка з дронами. Да і не обов'язково вантажівка так як дрон і легковиком можна доставити. І не обов'язково аеродром так як цілями може бути ПВО яке ***** зібрав навколо моцкви. Одним словом рашисти не спокійної ночі
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02.06.2025 00:39 Відповісти
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02.06.2025 00:48 Відповісти
Свято наближається! Але Кока-Колу, питимуть, не московіти!!
Слава Україні!
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02.06.2025 01:17 Відповісти
Це, нажаль, операція, повторити яку майже неможливо.
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02.06.2025 00:49 Відповісти
Оперативна розробка, має свої стандарти, але ніколи не повторюється. У повірте старому оперу УВКР ДКР СБ України.
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02.06.2025 01:10 Відповісти
Те що усі дрони збити це зрозуміло
Що до уламків😎👀❓
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02.06.2025 00:58 Відповісти
Ввечері 2 червня???
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02.06.2025 01:13 Відповісти
 
 