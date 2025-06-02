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Міноборони РФ заявило про атаку українських безпілотників на Росію
Ввечері 2 червня Росію атакували українські безпілотники, міноборони РФ каже про збиття більше півсотні БпЛА.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"З 20.10 до 21.45 за московським часом черговими засобами ППО перехоплено та знищено 53 українські безпілотні літальні апарати літакового типу", - стверджують росіяни.
Вони кажуть, що збили
- 34 БПЛА – над територією Курської області,
- 14 БПЛА – над територією Бєлгородської області,
- чотири БПЛА – над територією Брянської області,
- один БПЛА – над територією Орловської області.
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Слава Україні!
Що до уламків😎👀❓