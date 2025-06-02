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Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на Россию
Вечером 1 июня Россию атаковали украинские беспилотники, минобороны РФ говорит о сбивании более полусотни БпЛА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"С 20.10 до 21.45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - утверждают россияне.
Они говорят, что сбили
- 34 БПЛА - над территорией Курской области,
- 14 БПЛА - над территорией Белгородской области,
- четыре БПЛА - над территорией Брянской области,
- один БПЛА - над территорией Орловской области.
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+18 Randall Flag #387882
показать весь комментарий02.06.2025 00:34 Ссылка
+9 ALEX SUROVV #593022
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+9 Zhenya Vinn
показать весь комментарий02.06.2025 01:13 Ссылка
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Слава Україні!
Как охірітельни, в московії, вечера, поблизу аеродромів!!
Що до уламків😎👀❓
У ніч проти 2 червня кілька російських регіонів повідомили про масштабну атаку безпілотників. За даними місцевої влади та Telegram-каналів, повітряні цілі були помічені у Воронезькій, Ярославській, Липецькій, Рязанській і Курській областяхОкрім того, прольоти БПЛА фіксують у районі військового аеродрому "Борисоглебск".
й тут щ багато чого
Так що виходить Україна вже США захищає? Третину стратегічних бомбардувальників повбивала?