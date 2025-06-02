Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на Россию

Вечером 1 июня Россию атаковали украинские беспилотники, минобороны РФ говорит о сбивании более полусотни БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"С 20.10 до 21.45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - утверждают россияне.

Они говорят, что сбили

34 БПЛА - над территорией Курской области,

14 БПЛА - над территорией Белгородской области,

четыре БПЛА - над территорией Брянской области,

один БПЛА - над территорией Орловской области.

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