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Новости Фото Атаки БпЛА по РФ
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Минобороны РФ заявило об атаке украинских беспилотников на Россию

Вечером 1 июня Россию атаковали украинские беспилотники, минобороны РФ говорит о сбивании более полусотни БпЛА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"С 20.10 до 21.45 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - утверждают россияне.

Они говорят, что сбили

  • 34 БПЛА - над территорией Курской области,
  • 14 БПЛА - над территорией Белгородской области,
  • четыре БПЛА - над территорией Брянской области,
  • один БПЛА - над территорией Орловской области.

Сообщение Минобороны РФ

Читайте: В Мурманской области РФ заявили о налете украинских беспилотников

Автор: 

беспилотник (3741) россия (96107)


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Топ комментарии
+18
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02.06.2025 00:34
+9
Тепер рашисти гадайте біля якого аеродрома з'явиться вантажівка з дронами. Да і не обов'язково вантажівка так як дрон і легковиком можна доставити. І не обов'язково аеродром так як цілями може бути ПВО яке ***** зібрав навколо моцкви. Одним словом рашисти не спокійної ночі
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02.06.2025 00:39
+9
Ввечері 2 червня???
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02.06.2025 01:13
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Чим на цей раз знищили? Хоча в них ще залишилось досить потягів та літаків для "знищення" дронів...
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02.06.2025 00:31 Ответить
«Літакового типу»- це щоб не писати «всйо под кантролєм»😆🤣😆🤣
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02.06.2025 00:31 Ответить
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02.06.2025 00:34 Ответить
Тепер рашисти гадайте біля якого аеродрома з'явиться вантажівка з дронами. Да і не обов'язково вантажівка так як дрон і легковиком можна доставити. І не обов'язково аеродром так як цілями може бути ПВО яке ***** зібрав навколо моцкви. Одним словом рашисти не спокійної ночі
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02.06.2025 00:39 Ответить
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02.06.2025 00:48 Ответить
Свято наближається! Але Кока-Колу, питимуть, не московіти!!
Слава Україні!
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02.06.2025 01:17 Ответить
Це, нажаль, операція, повторити яку майже неможливо.
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02.06.2025 00:49 Ответить
Оперативна розробка, має свої стандарти, але ніколи не повторюється. У повірте старому оперу УВКР ДКР СБ України.
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02.06.2025 01:10 Ответить
Декілька фур, стоять прямо біля Рубльовського поселення московитів!!
Как охірітельни, в московії, вечера, поблизу аеродромів!!
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02.06.2025 01:20 Ответить
Те що усі дрони збити це зрозуміло
Що до уламків😎👀❓
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02.06.2025 00:58 Ответить
Ввечері 2 червня???
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02.06.2025 01:13 Ответить
Ну а що ви хотіли мин,оборони рефе сказало, так воно і буде ... тільки завтра
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02.06.2025 01:23 Ответить
Малюк, продовження буде?))
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02.06.2025 01:33 Ответить
РОСІЮ: ВИБУХИ, ПОЖЕЖІ ТА НОВИЙ АЕРОДРОМ ПІД УДАРОМ

У ніч проти 2 червня кілька російських регіонів повідомили про масштабну атаку безпілотників. За даними місцевої влади та Telegram-каналів, повітряні цілі були помічені у Воронезькій, Ярославській, Липецькій, Рязанській і Курській областяхОкрім того, прольоти БПЛА фіксують у районі військового аеродрому "Борисоглебск".
й тут щ багато чого
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02.06.2025 01:55 Ответить
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02.06.2025 01:41 Ответить
коментуючи атаку українських безпілотників, колишній міністр оборони України, ексголова парламентського Комітету нацбезпеки і оборони, а нині доцент Києво-Могилянської академії Анатолій Гриценко зазначив, що цей удар https://zn.ua/ukr/war/rosija-zaznala-faktichno-bezpovorotnikh-vtrat-pid-chas-ataki-droniv-sbu-na-chotiri-aerodromi-.html матиме довготривалі наслідки для перебігу війни та глобального стратегічного балансу ядерних сил.

Так що виходить Україна вже США захищає? Третину стратегічних бомбардувальників повбивала?
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02.06.2025 01:48 Ответить
і за це піндоси ще і забрали наші копалини!!!
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02.06.2025 01:59 Ответить
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02.06.2025 02:40 Ответить
 
 