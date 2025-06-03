Псував прапори на могилах спецпризначенців: у Черкасах затримано 40-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Черкасах поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами загиблих спецпризначенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.





Поліцейські на місці виявили пошкоджені прапори з символікою поліцейського підрозділу, які були встановлені на могилах бійців, загиблих під час захисту України.

Під час слідчих дій правоохоронці зібрали докази, опитали свідків та проаналізували записи з камер відеоспостереження, що дало змогу оперативно встановити підозрюваного.

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Чоловіка затримали за кілька годин після виявлення злочину. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні наруги над могилою.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України.

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