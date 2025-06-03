Псував прапори на могилах спецпризначенців: у Черкасах затримано 40-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
У Черкасах поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами загиблих спецпризначенців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.
Поліцейські на місці виявили пошкоджені прапори з символікою поліцейського підрозділу, які були встановлені на могилах бійців, загиблих під час захисту України.
Під час слідчих дій правоохоронці зібрали докази, опитали свідків та проаналізували записи з камер відеоспостереження, що дало змогу оперативно встановити підозрюваного.
Чоловіка затримали за кілька годин після виявлення злочину. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні наруги над могилою.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зэлэный_Змий
показати весь коментар03.06.2025 10:38 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар03.06.2025 10:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар03.06.2025 11:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар03.06.2025 10:50 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Мирон Боднар
показати весь коментар03.06.2025 11:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anders Steiberg #582767
показати весь коментар03.06.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олексій #608775
показати весь коментар03.06.2025 10:51 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Виктор Ле #550890
показати весь коментар03.06.2025 11:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Igor #591922
показати весь коментар03.06.2025 11:40 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль