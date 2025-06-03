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Новини Фото Наруга над могилою військовослужбовця
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Псував прапори на могилах спецпризначенців: у Черкасах затримано 40-річного чоловіка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Черкасах поліція затримала 40-річного чоловіка, якого підозрюють у нарузі над могилами загиблих спецпризначенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців

Поліцейські на місці виявили пошкоджені прапори з символікою поліцейського підрозділу, які були встановлені на могилах бійців, загиблих під час захисту України.

Під час слідчих дій правоохоронці зібрали докази, опитали свідків та проаналізували записи з камер відеоспостереження, що дало змогу оперативно встановити підозрюваного.

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У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців
У Черкасах затримали чоловіка за наругу над могилами спецпризначенців

Чоловіка затримали за кілька годин після виявлення злочину. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні наруги над могилою.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України.

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Автор: 

кладовище (198) Нацполіція (15267) спецпризначенці (220) Черкаська область (81)


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Зіпсуйте чуваку фізіономію і кінцівки. Бо сьогодні він прапори псує, а завтра неведе ракету.
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03.06.2025 10:38 Відповісти
То бомжара. Підозрюю, в нього навіть пристойного кнопочного телефону нема.
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03.06.2025 10:49 Відповісти
Заради такого діла куратори подарують.
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03.06.2025 11:15 Відповісти
И его надо хорошенько испортить, чтобы на всю жизнь запомнил..
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03.06.2025 10:50 Відповісти
Угу, каструвати.
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03.06.2025 11:20 Відповісти
Нет, пожурить и отпустить..
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03.06.2025 11:40 Відповісти
Просто жах, скільки там молодих хлопців лежить синів, батьків і чоловіків 😰 Герої не вмирають !
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03.06.2025 10:51 Відповісти
Таку нечисть потрібно відразу прикопувати...
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03.06.2025 11:00 Відповісти
Як кажуть за те що поглумився над могилою героїв, треба щоб поглумилися і на ним
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03.06.2025 11:40 Відповісти
 
 