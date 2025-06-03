Портил флаги на могилах спецназовцев: в Черкассах задержан 40-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкассах полиция задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над могилами погибших спецназовцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.





Полицейские на месте обнаружили поврежденные флаги с символикой полицейского подразделения, которые были установлены на могилах бойцов, погибших во время защиты Украины.

Во время следственных действий правоохранители собрали доказательства, опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, что позволило оперативно установить подозреваемого.

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Мужчину задержали через несколько часов после обнаружения преступления. Ему уже сообщили о подозрении в совершении надругательства над могилой.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

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