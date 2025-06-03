РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13186 посетителей онлайн
Новости Фото Надругательство над могилой военного в Сумской области
1 739 9

Портил флаги на могилах спецназовцев: в Черкассах задержан 40-летний мужчина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкассах полиция задержала 40-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над могилами погибших спецназовцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев

Полицейские на месте обнаружили поврежденные флаги с символикой полицейского подразделения, которые были установлены на могилах бойцов, погибших во время защиты Украины.

Во время следственных действий правоохранители собрали доказательства, опросили свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения, что позволило оперативно установить подозреваемого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двое подростков совершили надругательство над могилой на Кировоградщине: полиция установила их личности. ВИДЕО

В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев
В Черкассах задержали мужчину за надругательство над могилами спецназовцев

Мужчину задержали через несколько часов после обнаружения преступления. Ему уже сообщили о подозрении в совершении надругательства над могилой.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Повредила портреты погибших военных на Аллее Героев в Киеве: задержана женщина, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

кладбище (285) Нацполиция (16553) спецназ (618) Черкасская область (78)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зіпсуйте чуваку фізіономію і кінцівки. Бо сьогодні він прапори псує, а завтра неведе ракету.
показать весь комментарий
03.06.2025 10:38 Ответить
То бомжара. Підозрюю, в нього навіть пристойного кнопочного телефону нема.
показать весь комментарий
03.06.2025 10:49 Ответить
Заради такого діла куратори подарують.
показать весь комментарий
03.06.2025 11:15 Ответить
И его надо хорошенько испортить, чтобы на всю жизнь запомнил..
показать весь комментарий
03.06.2025 10:50 Ответить
Угу, каструвати.
показать весь комментарий
03.06.2025 11:20 Ответить
Нет, пожурить и отпустить..
показать весь комментарий
03.06.2025 11:40 Ответить
Просто жах, скільки там молодих хлопців лежить синів, батьків і чоловіків 😰 Герої не вмирають !
показать весь комментарий
03.06.2025 10:51 Ответить
Таку нечисть потрібно відразу прикопувати...
показать весь комментарий
03.06.2025 11:00 Ответить
Як кажуть за те що поглумився над могилою героїв, треба щоб поглумилися і на ним
показать весь комментарий
03.06.2025 11:40 Ответить
 
 