Канал втечі ухилянтів за кордон за $5000: на Волині затримано організаторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє мешканців Рівненської області пропонували військовозобов’язаному мешканцю Волині перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску за 5000 доларів США.

Як встановило слідство, організатором схеми був 35-річний житель Сарненського району, а доставити "клієнта" до держкордону мав його 45-річний односелець.

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Правопорушників затримали у місті Володимир. У ході обшуків вилучено грошові кошти, мобільні телефони та автомобіль, який використовували для перевезення. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.

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