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Канал втечі ухилянтів за кордон за $5000: на Волині затримано організаторів, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

На Волині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

На Волині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів

Двоє мешканців Рівненської області пропонували військовозобов’язаному мешканцю Волині перетнути кордон поза офіційними пунктами пропуску за 5000 доларів США.

Як встановило слідство, організатором схеми був 35-річний житель Сарненського району, а доставити "клієнта" до держкордону мав його 45-річний односелець.

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На Волині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів
На Волині викрили схему незаконного переправлення ухилянтів

Правопорушників затримали у місті Володимир. У ході обшуків вилучено грошові кошти, мобільні телефони та автомобіль, який використовували для перевезення. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) ухилянти (991) Волинська область (873)


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Правильно! Переправляти ухилянтів мають право тільки ДПСУ, СБУ і так далі.
Нехрен лізти у чужий "бізнес"....
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05.06.2025 10:34 Відповісти
Боротьба з демпінгом, нічого особистого, тільки бізнес, мінімальна сума за перетин кордону України рабом складає 10т.$
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05.06.2025 10:34 Відповісти
а самі ці двоє затриманих вгодованих хряків мабуть були тяжко хворі та не підлягали мобілізації...
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05.06.2025 10:35 Відповісти
Демпінгували, от й прибрали конкурентів
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05.06.2025 10:40 Відповісти
 
 