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Канал побега уклонистов за границу за $5000: на Волыни задержаны организаторы, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни правоохранители разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

На Волыни раскрыли схему незаконной переправки уклонистов

Двое жителей Ривненской области предлагали военнообязанному жителю Волыни пересечь границу вне официальных пунктов пропуска за 5000 долларов США.

Как установило следствие, организатором схемы был 35-летний житель Сарненского района, а доставить "клиента" до госграницы должен был его 45-летний односельчанин.

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На Волыни раскрыли схему незаконной переправки уклонистов
На Волыни раскрыли схему незаконной переправки уклонистов

Правонарушителей задержали в городе Владимир. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль, который использовали для перевозки. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Суд избрал фигурантам меру пресечения - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

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Автор: 

Госпогранслужба (6577) уклонисты (923) Волынская область (1004)


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Правильно! Переправляти ухилянтів мають право тільки ДПСУ, СБУ і так далі.
Нехрен лізти у чужий "бізнес"....
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05.06.2025 10:34 Ответить
Боротьба з демпінгом, нічого особистого, тільки бізнес, мінімальна сума за перетин кордону України рабом складає 10т.$
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05.06.2025 10:34 Ответить
А Кацапи кажуть що в Україні ніщета і розруха і скоро всі помруть від голоду.
А тут у кожного хлопа по 10 000 зелених.
Хто бреше?
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05.06.2025 12:22 Ответить
а самі ці двоє затриманих вгодованих хряків мабуть були тяжко хворі та не підлягали мобілізації...
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05.06.2025 10:35 Ответить
Демпінгували, от й прибрали конкурентів
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05.06.2025 10:40 Ответить
Сарненський район: правильно, як не красти бурштин, то вивозити ухилянтів, аби не працювати і не служити ... Трутні і злодії
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05.06.2025 11:33 Ответить
Чому люди тікають з Потужної країни мрій?
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05.06.2025 11:58 Ответить
Тому "працівники" дпсу і сбу працюють в парі,щоб одні одних крили.Схематоз від ze упирів.
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05.06.2025 12:35 Ответить
 
 