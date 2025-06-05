Канал побега уклонистов за границу за $5000: на Волыни задержаны организаторы, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

На Волыни правоохранители разоблачили канал незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Двое жителей Ривненской области предлагали военнообязанному жителю Волыни пересечь границу вне официальных пунктов пропуска за 5000 долларов США.

Как установило следствие, организатором схемы был 35-летний житель Сарненского района, а доставить "клиента" до госграницы должен был его 45-летний односельчанин.

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Правонарушителей задержали в городе Владимир. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны и автомобиль, который использовали для перевозки. Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Суд избрал фигурантам меру пресечения - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

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