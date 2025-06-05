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Новини Фото Викрили переправників ухилянтів
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Переправляв ухилянтів до ЄС за $15 000: на Волині викрито схему, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 44-річного жителя Луцька, який організував канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

На Волині викрили схему вивезення ухилянтів
На Волині викрили схему вивезення ухилянтів

Зловмисник пропонував "клієнтам" виїзд до країн ЄС через пункти пропуску, приховуючи їх у транспортних засобах. До схеми були залучені водії рейсових автобусів міжнародного сполучення. Вартість такої "послуги" становила 15 тисяч доларів США.

Правоохоронці задокументували отримання першої частини коштів у сумі 10 тисяч доларів від одного з охочих залишити територію України. Під час підготовки до переправлення порушників чоловік надавав їм детальні інструкції та поради щодо поведінки на кордоні.

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На Волині викрили схему вивезення ухилянтів
На Волині викрили схему вивезення ухилянтів

Як встановлено, затриманий уже фігурував у кримінальних справах за розбій та незаконне переправлення осіб. Цього разу йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою. Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію з викриття провели співробітники СБУ, прикордонники, поліція та прокуратура Західного регіону. Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 180 тисяч гривень.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) ухилянти (991) Волинська область (873)


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Брав 15000$ за незаконний перетин кордону.ЗАСТАВА АЖ ЦІЛИХ 3600$ по курсу - не має слів одні пі..пі..пі..
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05.06.2025 15:28 Відповісти
 
 