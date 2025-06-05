Переправлял уклонистов в ЕС за $15 000: на Волыни раскрыта схема, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали 44-летнего жителя Луцка, который организовал канал незаконной переправки мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, информирует Цензор.НЕТ.





Злоумышленник предлагал "клиентам" выезд в страны ЕС через пункты пропуска, скрывая их в транспортных средствах. К схеме были привлечены водители рейсовых автобусов международного сообщения. Стоимость такой "услуги" составляла 15 тысяч долларов США.

Правоохранители задокументировали получение первой части средств в сумме 10 тысяч долларов от одного из желающих покинуть территорию Украины. Во время подготовки к переправке нарушителей мужчина предоставлял им подробные инструкции и советы по поведению на границе.

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Как установлено, задержанный уже фигурировал в уголовных делах за разбой и незаконную переправку лиц. На этот раз ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенная из корыстных побуждений по предварительному сговору. Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операцию по разоблачению провели сотрудники СБУ, пограничники, полиция и прокуратура Западного региона. Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере более 180 тысяч гривен.

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