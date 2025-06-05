Росіяни атакували FPV–дронами Куп’янськ: постраждала жінка, зайнялися пожежі. ФОТОрепортаж
У результаті скидів з російських FPV–дронів по м. Куп’янськ виникли пожежі у приватному секторі, постраждала 74-річна жінка.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Горіли приватний будинок, автомобіль та господарчі споруди.
З вогнем, ризикуючи власним життям через постійну загрозу повторних ворожих обстрілів, боролись 13 рятувальників ДСНС на 4 одиницях техніки.
"Російські окупанти продовжують тероризувати мешканців прифронтового міста Куп’янська. До нього добивають усі види артозброєння, авіаційні засоби ураження, а також дрони. В цих умовах працювати рятувальникам доволі важко та небезпечно, але вони роблять все, щоб допомогти людям!", - наголосили в ДСНС.
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