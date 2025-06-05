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Новости Фото Обстрелы Купянска
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Россияне атаковали FPV-дронами Купянск: пострадала женщина, начались пожары. ФОТОрепортаж

В результате сбросов с российских FPV-дронов по г. Купянск возникли пожары в частном секторе, пострадала 74-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Горели частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки.

С огнем, рискуя собственной жизнью из-за постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов, боролись 13 спасателей ГСЧС на 4 единицах техники.

"Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей прифронтового города Купянска. По нему бьют все виды артооружия, авиационные средства поражения, а также дроны. В этих условиях работать спасателям довольно трудно и опасно, но они делают все, чтобы помочь людям!", - отметили в ГСЧС.

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Куп'янськ 5 червня 2025
Куп'янськ 5 червня 2025
Куп'янськ 5 червня 2025
Куп'янськ 5 червня 2025

Автор: 

fvp-дрон (118) Харьковская область (1068) Купянский район (242) Купянск (678)


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