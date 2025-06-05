Россияне атаковали FPV-дронами Купянск: пострадала женщина, начались пожары. ФОТОрепортаж
В результате сбросов с российских FPV-дронов по г. Купянск возникли пожары в частном секторе, пострадала 74-летняя женщина.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Горели частный дом, автомобиль и хозяйственные постройки.
С огнем, рискуя собственной жизнью из-за постоянной угрозы повторных вражеских обстрелов, боролись 13 спасателей ГСЧС на 4 единицах техники.
"Российские оккупанты продолжают терроризировать жителей прифронтового города Купянска. По нему бьют все виды артооружия, авиационные средства поражения, а также дроны. В этих условиях работать спасателям довольно трудно и опасно, но они делают все, чтобы помочь людям!", - отметили в ГСЧС.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль