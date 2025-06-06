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Місцевий паблік повідомив про потужний вибух в районі аеродрому в Брянську
В ніч на 6 червня в районі аеродрому в російському Брянську пролунав потужний вибух. Місцевий телеграм-канал пише, що це атака ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Сильний вибух в районі аеропорту в Брянську. Попередньо, через атаку ЗСУ. Раніше ввечері чотири рази оголошували загрозу атаки українських БПЛА і морських дронів в Севастополі", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Yaroslav Vinnitsa
показати весь коментар06.06.2025 00:18 Відповісти Посилання
+21 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар06.06.2025 00:19 Відповісти Посилання
+18 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар06.06.2025 00:22 Відповісти Посилання
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Там моцно іпонуло... Щось БК-шне