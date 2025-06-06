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Новини Фото Удари ЗСУ по позиціях РФ
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Місцевий паблік повідомив про потужний вибух в районі аеродрому в Брянську

В ніч на 6 червня в районі аеродрому в російському Брянську пролунав потужний вибух. Місцевий телеграм-канал пише, що це атака ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сильний вибух в районі аеропорту в Брянську. Попередньо, через атаку ЗСУ. Раніше ввечері чотири рази оголошували загрозу атаки українських БПЛА і морських дронів в Севастополі", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Влучання ракети по пусковим установкам ОТРК "Іскандер" на Брянщині. ВIДЕО

Пост про атаку на аеродром в Брянську

Автор: 

Брянськ (134) вибух (4518) аеродром (314)


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Топ коментарі
+26
Кацапи повинні бачити війну не по телевізору, а в своє вікно. І їм не потрібно буде навіть вставати з дивану, що б відкрити вікно. Вибухова хвиля відкриє вікно сама, навіть разом з віконною рамою, а якщо пощастить, то разом зі стіновим блоком.
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06.06.2025 00:18 Відповісти
+21
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06.06.2025 00:19 Відповісти
+18
😱
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06.06.2025 00:22 Відповісти
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Павутина в продовженні!!!
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06.06.2025 00:11 Відповісти
Вроде "искандер" накрыли... Но пока, на уровне слухов
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06.06.2025 00:15 Відповісти
судячи з фото, це планова денацифікація йде по плану
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06.06.2025 00:18 Відповісти
Фура стоїть. Цілком можливо
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06.06.2025 00:46 Відповісти
З дронами.
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06.06.2025 01:00 Відповісти
А де відео?
Там моцно іпонуло... Щось БК-шне
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06.06.2025 00:16 Відповісти
фуру якусь знову не перевірили
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06.06.2025 00:16 Відповісти
Кацапи повинні бачити війну не по телевізору, а в своє вікно. І їм не потрібно буде навіть вставати з дивану, що б відкрити вікно. Вибухова хвиля відкриє вікно сама, навіть разом з віконною рамою, а якщо пощастить, то разом зі стіновим блоком.
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06.06.2025 00:18 Відповісти
Бывает. Мы тут ни при чем.
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06.06.2025 00:19 Відповісти
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06.06.2025 00:19 Відповісти
🍿
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06.06.2025 00:40 Відповісти
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06.06.2025 00:21 Відповісти
До цього фото вже хтось прижабив пику Чубчіка
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06.06.2025 00:41 Відповісти
то була "Павутина" а це вже потроху показується "Павучок"?
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06.06.2025 00:22 Відповісти
😱
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06.06.2025 00:22 Відповісти
бережи боже наші мирні бпла!
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06.06.2025 00:41 Відповісти
Що там, рашисти прямо в аеропорту іскандери заряджають? Ну тоді аеропорти і всі літаки це законна військова ціль
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06.06.2025 00:27 Відповісти
Вся підерасея законна воєнна ціль.
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06.06.2025 00:31 Відповісти
аеропорт там давно не працює. Скоріше за все використовували ЗПП для запуску гєранєй, а "очі" у брянській області знайти можно.
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06.06.2025 00:57 Відповісти
Брянськ "город воинской славы". Йому не привикати.
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06.06.2025 00:28 Відповісти
не вынимая ахах
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06.06.2025 00:30 Відповісти
В Києві 00:30 щось бахнуло, але тривоги не було. Хтось ще чув?
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06.06.2025 00:34 Відповісти
Чув
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06.06.2025 00:37 Відповісти
Так , теж чув вибух в Києві .
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06.06.2025 00:42 Відповісти
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06.06.2025 00:34 Відповісти
Все йде за планом, фсб знало про цю атаку за 10 років. Зараз то підриваються макети літаків і макети ракет, і взагалі то відео з нейромереж. Справжні літаки і ракети в безпечному невідомому місці (як і корабель москва)
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06.06.2025 00:35 Відповісти
В пиз..де на дне ))
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06.06.2025 01:06 Відповісти
"атвєтний ход" ***** )) переможець печінігів та половців попутав брянск з воронежем ))
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06.06.2025 00:37 Відповісти
уже есть видео с криками на канале чп севастополь
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06.06.2025 00:50 Відповісти
І що, сильно кричать? по домашньому?
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06.06.2025 00:57 Відповісти
Дуже..як ріжуть їх
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06.06.2025 01:28 Відповісти
сильно кричать?
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06.06.2025 00:59 Відповісти
Як свині
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06.06.2025 01:29 Відповісти
В это время, в Брянской области всегда горит трава. И падают фрагменты.
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06.06.2025 01:28 Відповісти
 
 