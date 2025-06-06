Місцевий паблік повідомив про потужний вибух в районі аеродрому в Брянську

В ніч на 6 червня в районі аеродрому в російському Брянську пролунав потужний вибух. Місцевий телеграм-канал пише, що це атака ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Сильний вибух в районі аеропорту в Брянську. Попередньо, через атаку ЗСУ. Раніше ввечері чотири рази оголошували загрозу атаки українських БПЛА і морських дронів в Севастополі", - йдеться в повідомленні.

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