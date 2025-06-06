Местный паблик сообщил о мощном взрыве в районе аэродрома в Брянске
В ночь на 6 июня в районе аэродрома в российском Брянске прогремел мощный взрыв. Местный телеграм-канал пишет, что это атака ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ. Ранее вечером четыре раза объявляли угрозу атаки украинских БПЛА и морских дронов в Севастополе", - говорится в сообщении.
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+38 Yaroslav Vinnitsa
показать весь комментарий06.06.2025 00:18 Ответить Ссылка
+31 Максім ХОЙ #398010
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+24 Anua
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Там моцно іпонуло... Щось БК-шне