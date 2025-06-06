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Новости Фото Удары ВСУ по позициям РФ
9 238 37

Местный паблик сообщил о мощном взрыве в районе аэродрома в Брянске

В ночь на 6 июня в районе аэродрома в российском Брянске прогремел мощный взрыв. Местный телеграм-канал пишет, что это атака ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Сильный взрыв в районе аэропорта в Брянске. Предварительно, из-за атаки ВСУ. Ранее вечером четыре раза объявляли угрозу атаки украинских БПЛА и морских дронов в Севастополе", - говорится в сообщении.

Смотрите: Попадание ракеты по пусковым установкам ОТРК "Искандер" на Брянщине. ВИДЕО

Пост об атаке на аэродром в Брянске

Автор: 

Брянск (118) взрыв (6808) аэродром (306)


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Топ комментарии
+38
Кацапи повинні бачити війну не по телевізору, а в своє вікно. І їм не потрібно буде навіть вставати з дивану, що б відкрити вікно. Вибухова хвиля відкриє вікно сама, навіть разом з віконною рамою, а якщо пощастить, то разом зі стіновим блоком.
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06.06.2025 00:18 Ответить
+31
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06.06.2025 00:19 Ответить
+24
Вся підерасея законна воєнна ціль.
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06.06.2025 00:31 Ответить
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Павутина в продовженні!!!
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06.06.2025 00:11 Ответить
Вроде "искандер" накрыли... Но пока, на уровне слухов
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06.06.2025 00:15 Ответить
судячи з фото, це планова денацифікація йде по плану
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06.06.2025 00:18 Ответить
Фура стоїть. Цілком можливо
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06.06.2025 00:46 Ответить
З дронами.
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06.06.2025 01:00 Ответить
А де відео?
Там моцно іпонуло... Щось БК-шне
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06.06.2025 00:16 Ответить
фуру якусь знову не перевірили
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06.06.2025 00:16 Ответить
Кацапи повинні бачити війну не по телевізору, а в своє вікно. І їм не потрібно буде навіть вставати з дивану, що б відкрити вікно. Вибухова хвиля відкриє вікно сама, навіть разом з віконною рамою, а якщо пощастить, то разом зі стіновим блоком.
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06.06.2025 00:18 Ответить
Бывает. Мы тут ни при чем.
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06.06.2025 00:19 Ответить
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06.06.2025 00:19 Ответить
🍿
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06.06.2025 00:40 Ответить
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06.06.2025 00:21 Ответить
До цього фото вже хтось прижабив пику Чубчіка
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06.06.2025 00:41 Ответить
то була "Павутина" а це вже потроху показується "Павучок"?
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06.06.2025 00:22 Ответить
😱
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06.06.2025 00:22 Ответить
бережи боже наші мирні бпла!
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06.06.2025 00:41 Ответить
Що там, рашисти прямо в аеропорту іскандери заряджають? Ну тоді аеропорти і всі літаки це законна військова ціль
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06.06.2025 00:27 Ответить
Вся підерасея законна воєнна ціль.
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06.06.2025 00:31 Ответить
аеропорт там давно не працює. Скоріше за все використовували ЗПП для запуску гєранєй, а "очі" у брянській області знайти можно.
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06.06.2025 00:57 Ответить
Брянськ "город воинской славы". Йому не привикати.
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06.06.2025 00:28 Ответить
Серйозно? Не пригадую щоб там було щось епічне за часів дмв
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06.06.2025 07:29 Ответить
не вынимая ахах
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06.06.2025 00:30 Ответить
В Києві 00:30 щось бахнуло, але тривоги не було. Хтось ще чув?
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06.06.2025 00:34 Ответить
Чув
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06.06.2025 00:37 Ответить
Так , теж чув вибух в Києві .
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06.06.2025 00:42 Ответить
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06.06.2025 00:34 Ответить
Все йде за планом, фсб знало про цю атаку за 10 років. Зараз то підриваються макети літаків і макети ракет, і взагалі то відео з нейромереж. Справжні літаки і ракети в безпечному невідомому місці (як і корабель москва)
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06.06.2025 00:35 Ответить
В пиз..де на дне ))
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06.06.2025 01:06 Ответить
"атвєтний ход" ***** )) переможець печінігів та половців попутав брянск з воронежем ))
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06.06.2025 00:37 Ответить
уже есть видео с криками на канале чп севастополь
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06.06.2025 00:50 Ответить
І що, сильно кричать? по домашньому?
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06.06.2025 00:57 Ответить
Дуже..як ріжуть їх
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06.06.2025 01:28 Ответить
сильно кричать?
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06.06.2025 00:59 Ответить
Як свині
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06.06.2025 01:29 Ответить
В это время, в Брянской области всегда горит трава. И падают фрагменты.
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06.06.2025 01:28 Ответить
 
 