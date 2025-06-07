Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області. ФОТОрепортаж
Ворог минулої доби здійснив 574 обстріли по 14 населених пунктах Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.
6 червня рашисти завдали ударів по 14 населених пунктах регіону - 177 разів з артилерії та 3 - з РСЗВ, застосували 340 БпЛА (переважно FPV) та 54 рази вгатили з авіації. Обійшлося без постраждалих
Ворог здійснив 54 авіаційних обстріли по Камʼянському, Гуляйполю, Оріхову, Новоандріївці, Малій Токмачці, Малинівці, Ольгівському, Білогірʼю, Полтавці та Малинівці. А також:
- 340 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку;
- 3 обстріли із РСЗВ накрили Новоданилівку та Новодарівку;
- 177 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
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