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Новости Фото Обстрелы Запорожской области
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Последствия вражеских обстрелов Запорожской области. ФОТОрепортаж

Враг за минувшие сутки совершил 574 обстрела по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

6 июня рашисты нанесли удары по 14 населенным пунктам региона: 177 раз - из артиллерии и 3 - из РСЗО, применили 340 БПЛА (преимущественно, FPV) и 54 раза ударили из авиации. Обошлось без пострадавших.

Враг совершил 54 авиационных обстрела по Каменскому, Гуляйполю, Орехову, Новоандреевке, Малой Токмачке, Малиновке, Ольговскому, Белогорью, Полтавке и Малиновке. А также:

  • 340 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку;
  • 3 обстрела из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новодаровку;
  • 177 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

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Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область
Запорожская область

Автор: 

обстрел (27860) Запорожская область (3205)


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