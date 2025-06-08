Соліст Одеської опери та заслужений артист України Владислав Горай загинув під час волонтерської місії на Сумщині. ФОТО

У неділю, 8 червня, під час волонтерської місії в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, заслужений артист України - Владислав Горай.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомила Одеська національна опера, інформує Цензор.НЕТ.

"Голос Владислава Вікентійовича знав увесь світ, а серце належало Україні. Владислав був не лише талантом сцени - він був прикладом сили, гідності й доброти у житті. Навіть у найтемніші часи не залишався осторонь - допомагав, волонтерив, підтримував. Одеська національна опера осиротіла", - сказано в повідомленні.

Деталі про місце та час прощання повідомлять згодом.

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