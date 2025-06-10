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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Нічна атака на Одесу: рашисти влучили у пологовий будинок, одна людина загинула, є постраждалі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 10 червня Одеса зазнала чергового масованого удару російських безпілотників. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Одеси Геннадій Труханов та керівник ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, немає жертв і постраждалих", – написав міський голова.

При цьому Кіпер розповів, що ворог масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури, спалахнули пожежі. Він додав, що пацієнти та персонал пологового будинку встигли евакуюватися.

Як уточнив Кіпер, внаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, четверо людей постраждали. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

"Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. На місці пожежа. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає", - йдеться в повідомленні.

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Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса
Одеса

Автор: 

безпілотник (4348) обстріл (29234) Одеса (5500) Одеська область (3297) Одеський район (189)


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Там був "Центр принятия решений, на уровне "Правага Сектара"..."
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10.06.2025 06:49 Відповісти
Як Зеленський репетірує свойо скорбное **** лице на відосіках? Якісь акторські секрети, тіпа жує лимони чи цибулю?
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10.06.2025 07:16 Відповісти
 
 