2 424 1
Ліквідовано масштабну пожежу на промисловому об’єкті у Борисполі, спричинену ударом РФ. ФОТОрепортаж
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом Бориспільської громади на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.
На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.
Як повідомлялося, через російські атаки також зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення у Броварському, Фастівському та Обухівському районах Київщини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Jolli Rabbit
показати весь коментар10.06.2025 13:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль