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Новини Фото Атака БпЛА на Київщину
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Ліквідовано масштабну пожежу на промисловому об’єкті у Борисполі, спричинену ударом РФ. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, спричинену російським обстрілом Бориспільської громади на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

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наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль
наслідки атаки на Бориспіль

Як повідомлялося, через російські атаки також зазнали руйнувань приватні житлові будівлі, гаражі та авто цивільного населення у Броварському, Фастівському та Обухівському районах Київщини.

Автор: 

Бориспіль (1145) Київська область (4098) пожежа (4358) ДСНС (5166) Бориспільський район (27)


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В якості удару у відповідь буде потужний відосик і незламна гра хрєном на роялі.
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10.06.2025 13:25 Відповісти
 
 