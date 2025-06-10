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Новости Фото Атака БпЛА на Киевщину
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Ликвидирован масштабный пожар на промышленном объекте в Борисполе, вызванный ударом РФ. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российским обстрелом Бориспольской громады на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м.

На месте работали 104 спасателя и 35 единиц техники.

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Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь
Последствия атаки на Борисполь

Как сообщалось, из-за российских атак также подверглись разрушениям частные жилые здания, гаражи и авто гражданского населения в Броварском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.

Автор: 

Борисполь (768) Киевская область (4203) пожар (5976) ГСЧС (5026) Бориспольский район (27)


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В якості удару у відповідь буде потужний відосик і незламна гра хрєном на роялі.
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10.06.2025 13:25 Ответить
 
 