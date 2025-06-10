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Ликвидирован масштабный пожар на промышленном объекте в Борисполе, вызванный ударом РФ. ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российским обстрелом Бориспольской громады на Киевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м.
На месте работали 104 спасателя и 35 единиц техники.
Как сообщалось, из-за российских атак также подверглись разрушениям частные жилые здания, гаражи и авто гражданского населения в Броварском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий10.06.2025 13:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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