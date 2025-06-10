Ликвидирован масштабный пожар на промышленном объекте в Борисполе, вызванный ударом РФ. ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, вызванный российским обстрелом Бориспольской громады на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м.

На месте работали 104 спасателя и 35 единиц техники.

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Как сообщалось, из-за российских атак также подверглись разрушениям частные жилые здания, гаражи и авто гражданского населения в Броварском, Фастовском и Обуховском районах Киевской области.