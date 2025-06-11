"Шахеди" атакували Полтавщину: пошкоджено вантажівку. ФОТО

Сьогодні, 11 червня 2025 року, вночі війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, на території Опішнянськоі громади було пошкоджено вантажний автомобіль.

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На щастя обійшлося без постраждалих.