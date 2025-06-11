УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11525 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
816 0

"Шахеди" атакували Полтавщину: пошкоджено вантажівку. ФОТО

Сьогодні, 11 червня 2025 року, вночі війська РФ намагалися атакувати ударними дронами територію Полтавської області. 

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, на території Опішнянськоі громади було пошкоджено вантажний автомобіль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожі безпілотники пошкодили ЛЕП на Полтавщині

вантажівка після удару Шахеда
вантажівка після удару Шахеда
вантажівка після удару Шахеда

На щастя обійшлося без постраждалих.

Автор: 

Шахед (1178) Полтавська область (1142) Полтавський район (53) Опішня (1)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 