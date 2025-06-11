РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13472 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Полтавщину
1 393 1

"Шахеды" атаковали Полтавскую область: поврежден грузовик. ФОТО

Сегодня, 11 июня 2025 года, ночью войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате падения обломков вражеского БПЛА, на территории Опошнянской громады был поврежден грузовой автомобиль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вражеские беспилотники повредили ЛЭП на Полтавщине

Грузовик после удара Шахеда
Грузовик после удара Шахеда
Грузовик после удара Шахеда

К счастью, обошлось без пострадавших.

Автор: 

Шахед (1185) Полтавская область (1187) Полтавский район (52) Опошня (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ДЕ ЙОГО МОБІЛЬНІ ГРУПИ?ЧИ ВІН РЕЧНИЦЯ, СЕКРЕТУТКА,ОПОВЄЩАТЄЛЬ? ГОЛОВИ ОВА ДЛЯ ЦЬОГО?
показать весь комментарий
11.06.2025 10:10 Ответить
 
 