"Шахеды" атаковали Полтавскую область: поврежден грузовик. ФОТО
Сегодня, 11 июня 2025 года, ночью войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Полтавской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате падения обломков вражеского БПЛА, на территории Опошнянской громады был поврежден грузовой автомобиль.
К счастью, обошлось без пострадавших.
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Georgi luckman
показать весь комментарий11.06.2025 10:10 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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