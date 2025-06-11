"Шахеды" атаковали Полтавскую область: поврежден грузовик. ФОТО

Сегодня, 11 июня 2025 года, ночью войска РФ пытались атаковать ударными дронами территорию Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Полтавской ОГА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате падения обломков вражеского БПЛА, на территории Опошнянской громады был поврежден грузовой автомобиль.

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К счастью, обошлось без пострадавших.