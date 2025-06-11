Інструктор жорстоко побив курсанта прикладом автомата на Кіровоградщині: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру інструктору навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, під час якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.











З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.