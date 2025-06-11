Інструктор жорстоко побив курсанта прикладом автомата на Кіровоградщині: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР повідомили про підозру інструктору навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні на Кіровоградщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, під час якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.
З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.
"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.
Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).
Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.
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Тобто тіпа гамселили насмерть.
Відчути себе полоненим ? Ризикувати до прибуття на Фронт?
Зелений режим будує країну мрій
Описаний же в статті випадок:
1. Не озброєний
2. Не дизертир
3. Не п'яний (згадок таких не знайшов)
4. Не під дією наркотичних засобів (також не знайшов зворотню інформацію)
Мова йде про заняття з вогневої підготовки, де інструктор, за даними слідства, побив новобранця прикладом автомата під час конфлікту. Постраждалого госпіталізували, а дії інструктора кваліфіковані як перевищення влади (ч. 5 ст. 426-1 КК України), що передбачає до 12 років ув'язнення. Командир навчального взводу, який був свідком і не втрутився, отримав підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).
Це і є приклад дії закону та інструкцій, а не їх "відсутності". Якщо ми почнемо "виправдовувати" побиття чи позасудове насильство, то зруйнуємо саму основу правопорядку - особливо в армії, де дисципліна має грунтуватися на чіткому дотриманні статуту і закону, а не "поняттях"
Якшо курсант почав чудити на вогневому рубежі з зарядженою зброєю в руках, то застосування сили може бути цілком виправдане.
А взалагі дарма Цензор робить такі вкиди, коли ніфіга не зрозуміло шо там відбулося і хто винуватий. Такі новини - найкращий розсадник для срача...
У цьому випадку є чіткий факт - побитий прикладом автомата. Є офіційне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України - це перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Це вже не про емоції чи припущення. Це юридична кваліфікація, яка базується на доказах.
До того ж, якщо глянути на фото постраждалого - видно, що його били не один раз і точно не "злегка". Тут уже питання не в "вкидах", а в необхідності відкритого діалогу про межі допустимого - навіть у структурі, де дисципліна критично важлива.
А потім ще й пиз&&ть..?!!!
Мотиви побиття не вказані - "В каждай строчке - адни точки... Дагадайся, мол, сама...". А люди тут починають "чубиться"...
Прийшов служити - служи!
Будеш шлангувати - отримаєш.
А що ж він думав? Це військо а не домашній диван та телек!
Напевне не кожен наш полонений такої ***** отримав від кацапів як цей воїн від СВОЇХ ПОБРАТИМІВ !!!
Суддя Тандир людину вбив, перебуваючи п'яним за кермом.
І що? Ау, ДБР та інші "слуги народу"! Спите?