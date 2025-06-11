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Новини Фото Побиття військового
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Інструктор жорстоко побив курсанта прикладом автомата на Кіровоградщині: йому повідомили про підозру, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР повідомили про підозру інструктору навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні на Кіровоградщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, інцидент стався у вересні 2024 року під час занять з вогневої підготовки. Між інструктором та одним з новобранців виник конфлікт, під час якого військовослужбовець побив курсанта прикладом автомата.

побиття військового на Кіровоградщині
побиття військового на Кіровоградщині
побиття військового на Кіровоградщині
побиття військового на Кіровоградщині
побиття військового на Кіровоградщині

З тілесними ушкодженнями курсанта було госпіталізовано до лікарні. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

"Командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що інструктору навчального взводу повідомлено про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Командиру навчального взводу повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.

Автор: 

побиття (958) ДБР (3562) Кіровоградська область (583)


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Топ коментарі
+13
Середньої тяжкості за нашим законодавством це закриті переломи, внутрішні гематоми, закриті черепно-мозкові травми тощо.
Тобто тіпа гамселили насмерть.
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11.06.2025 13:32 Відповісти
+8
Чудова мотивація.
Відчути себе полоненим ? Ризикувати до прибуття на Фронт?
Зелений режим будує країну мрій
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11.06.2025 13:36 Відповісти
+7
Це і не повинно бути відомим. Є устав, є закон - займається не тим, чим треба - в чому проблема зробити по інструкції, по закону? Чи автомат в руки дали, то автоматично недоторканим героєм відчув себе?
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11.06.2025 13:42 Відповісти
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Середньої тяжкості за нашим законодавством це закриті переломи, внутрішні гематоми, закриті черепно-мозкові травми тощо.
Тобто тіпа гамселили насмерть.
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11.06.2025 13:32 Відповісти
..скоро будет год, как это случилось.. а чего столько тянули?? Больше похоже на рекламу.. Особенно радует второе фото с прифотошопленой надписью.. Нас считают дебилами??
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11.06.2025 13:34 Відповісти
Ну, мабудь!? Піпл все прохаває.
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11.06.2025 13:49 Відповісти
Чудова мотивація.
Відчути себе полоненим ? Ризикувати до прибуття на Фронт?
Зелений режим будує країну мрій
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11.06.2025 13:36 Відповісти
Еще не известно, чем побитый занимался.
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11.06.2025 13:39 Відповісти
Це і не повинно бути відомим. Є устав, є закон - займається не тим, чим треба - в чому проблема зробити по інструкції, по закону? Чи автомат в руки дали, то автоматично недоторканим героєм відчув себе?
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11.06.2025 13:42 Відповісти
Іноді інструкції дають збій. В практиці був випадок, коли у пацана кришу знесло. Він попер в цивільне селище зі зброєю і почав стріляти по цивільних. Яку інструкцію тут використати? По факту персонажа треба було обнулити. Але його безпосередній командер умовив психопата скласти зброю. В інциденті ніхто на щастя не постраждав.
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11.06.2025 13:55 Відповісти
Описаний вами випадок - це вже не про "інструкції ЗСУ", а про загрозу цивільним з боку озброєного дизертира. У такій ситуації викликається поліція або спецпідрозділ МВС, які діють за законом: є загроза життю - знешкоджують, немає загрози - ведуть переговори, затримують. Командир, який вирішив діяти самостійно - це його особиста ініціатива, але вона не скасовує закон і процедури. "Обнулення" - не юридичний термін, а народне кліше, яке не має правового підґрунтя в таких випадках.

Описаний же в статті випадок:
1. Не озброєний
2. Не дизертир
3. Не п'яний (згадок таких не знайшов)
4. Не під дією наркотичних засобів (також не знайшов зворотню інформацію)

Мова йде про заняття з вогневої підготовки, де інструктор, за даними слідства, побив новобранця прикладом автомата під час конфлікту. Постраждалого госпіталізували, а дії інструктора кваліфіковані як перевищення влади (ч. 5 ст. 426-1 КК України), що передбачає до 12 років ув'язнення. Командир навчального взводу, який був свідком і не втрутився, отримав підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Це і є приклад дії закону та інструкцій, а не їх "відсутності". Якщо ми почнемо "виправдовувати" побиття чи позасудове насильство, то зруйнуємо саму основу правопорядку - особливо в армії, де дисципліна має грунтуватися на чіткому дотриманні статуту і закону, а не "поняттях"
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11.06.2025 14:22 Відповісти
Ви кізяки якого сорту курите?
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11.06.2025 14:43 Відповісти
Колись ходив в ДОСААФ на стрільбу (гурток). Там було все дуже строго - якщо наведеш навіть незаряджений пістолет чи рушницю на когось хоч раз - витурять зразу і більше туди вже не пустять. І це був єдино правильний підхід. На стрільбищі має бути найстрогіша дисципліна і ніяких відхилень. Але армія не гурток, солдата так не витуриш. Як йому мозок вправити, особливо коли він так "жартує" вже не вперше? Правда в тому, що ми не знаємо, що саме робив постраждалий. Люди бувають дуже різні, з деякими важко мати справу.
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11.06.2025 15:06 Відповісти
Что Вы имеете в виду? Может быть разовьёте свою мысль?
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11.06.2025 13:53 Відповісти
Якщо невідомо, то нахрін ти це написав? Щоб своїми фантазіями-домислами блєснуть? Поділитись з усіма тут своєю багатою уявою?
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11.06.2025 13:58 Відповісти
Чим чим...бусифікували,закинули,навчали...прикладом...це руцькі методи...як і попередній відомий випадок коли прив'язували до хреста та фотографували...Армію перетворили на рабство...😢
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11.06.2025 15:02 Відповісти
То хто з них інструктор, а хто курсант? Той, у якого сивина тільки пробивається, чи другий, геть білий?
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11.06.2025 13:43 Відповісти
"під час занять з вогневої підготовки " - ключова фраза.
Якшо курсант почав чудити на вогневому рубежі з зарядженою зброєю в руках, то застосування сили може бути цілком виправдане.
А взалагі дарма Цензор робить такі вкиди, коли ніфіга не зрозуміло шо там відбулося і хто винуватий. Такі новини - найкращий розсадник для срача...
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11.06.2025 13:44 Відповісти
Ви кізяки якого сорту курите? Не чудіть.
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11.06.2025 13:54 Відповісти
А що конкретно означає "чудити", можете розшифрувати цей термін? Бо якщо вважати "не так подивився", "не так зробив" за "чудив", то ми дуже швидко опинимося в системі, де будь-який прояв неавтоматичної поведінки може виправдовувати насильство.

У цьому випадку є чіткий факт - побитий прикладом автомата. Є офіційне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України - це перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Це вже не про емоції чи припущення. Це юридична кваліфікація, яка базується на доказах.
До того ж, якщо глянути на фото постраждалого - видно, що його били не один раз і точно не "злегка". Тут уже питання не в "вкидах", а в необхідності відкритого діалогу про межі допустимого - навіть у структурі, де дисципліна критично важлива.
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11.06.2025 14:28 Відповісти
"Неавтоматичної"? Чи, може, "неадекватної"?
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11.06.2025 14:38 Відповісти
Може. Ліниво якось дискутувати. Ще й дебілів якихось набігло. Тож будумо вважати шо ви праві. Хай посадять поганця інструктора. Всі проблеми треба вирішувати в діалозі. Нема за шо бити курсантів і ніколи не було.
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11.06.2025 14:40 Відповісти
Дооли ьюдину хапають на вулиці,пруть чорті куди,потім тупо дають автомат- це повашому нормально..?
А потім ще й пиз&&ть..?!!!
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11.06.2025 15:04 Відповісти
Нє, нє нормально. Хай діти депутатів воюють.
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11.06.2025 15:12 Відповісти
Так і не розводь срач
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11.06.2025 14:28 Відповісти
Це точно... У березні 2022-го, на околиці міста, стояли ТРОшники. І командир побачив, як один його підлеглий, на пальці, крутить гранату, за кільце. Торохнув його по макітрі прикладом, поки вусики не розігнулися. Потім виявилося - "обкурений".
Мотиви побиття не вказані - "В каждай строчке - адни точки... Дагадайся, мол, сама...". А люди тут починають "чубиться"...
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11.06.2025 14:36 Відповісти
Українці найкращі
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11.06.2025 13:48 Відповісти
Значить було за що.
Прийшов служити - служи!
Будеш шлангувати - отримаєш.
А що ж він думав? Це військо а не домашній диван та телек!
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11.06.2025 13:48 Відповісти
Яка падлюка насрала вам в голову?
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11.06.2025 13:55 Відповісти
Він же прийшов служити, а не бути покаліченим командиром. Якщо щось порушив є відповідальність відповідно до законодавства.
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11.06.2025 13:55 Відповісти
От тебе згвалтує маніяк, бо теж є за що!
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11.06.2025 13:59 Відповісти
Служать раби (такі як ви). А у війську, як і на будь якій іншій роботі працюють за винагороду.
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11.06.2025 14:35 Відповісти
Пані як давно Ви у війську? Вас на службі не п и з д я т ь ?
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11.06.2025 15:16 Відповісти
******* один одного гірше чим москалі.
Напевне не кожен наш полонений такої ***** отримав від кацапів як цей воїн від СВОЇХ ПОБРАТИМІВ !!!
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11.06.2025 13:50 Відповісти
Видно що ти у війську не служив.Там бувають такі "побратими",(особливо п'яні) що ну його в сраку.Як воно неадекватне,ще і зброя під рукою.
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11.06.2025 14:00 Відповісти
Побив...
Суддя Тандир людину вбив, перебуваючи п'яним за кермом.
І що? Ау, ДБР та інші "слуги народу"! Спите?
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11.06.2025 13:58 Відповісти
цікаво чи будуть помічені тут коментатори що під подібними новинами з мордору клянуть ухилянтів.
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11.06.2025 13:59 Відповісти
Іменем Житомирського психоневрологічного диспансеру - нарікаю усіх, хто проводитиме аналогії з москалями - агентами ФСБ, лаптями, ждунами і ватніками.
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11.06.2025 14:03 Відповісти
А вы там работаете?
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11.06.2025 14:54 Відповісти
Та ні, то нам зранку Патрушев нові методички роздав, а там написано - для правдоподібності згадувати в постах українські міста. Мені Житомир випав, хоча я хотів Трускавець.
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11.06.2025 15:19 Відповісти
Я теж колись підлеглого пере....в прикладом його ж автомата. В наряді нажерся і ледь мене ж і не застрелив. Добре що був настільки п'яний, що забув зняти автомат з запобіжника. Патрон був у стволі. Хлопці в цей час спали, впевнені що їх охороняють.
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11.06.2025 14:28 Відповісти
А есть какой-то случай, которого не было за время службы? А то как ни случится что, так у вас уже было?
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11.06.2025 14:57 Відповісти
Влада не здатна перейти на НАТівськи принцип, в головах наших інструкторів досих піор совок! Що найгірше, вони навіть на передку не бували.
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11.06.2025 14:30 Відповісти
Який конфлікт на вогневі підготовці? За дії новобранців відповідає інструктор. Солдат без слів повинен виконувати його вказівки. Припускаю, що хитроман інструктора спровокував; тепер буде служити в тилу, а може і в ТЦК.
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11.06.2025 14:52 Відповісти
Нафіга це винесли?Це що треба було сказати інструктору,щоб він злетів з гальм?...а таке буває-це люди ,а не болти.
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11.06.2025 14:54 Відповісти
 
 