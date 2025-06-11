Инструктор жестоко избил курсанта прикладом автомата в Кировоградской области: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, во время которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.











С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Командиру учебного взвода сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.