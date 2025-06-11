Инструктор жестоко избил курсанта прикладом автомата в Кировоградской области: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ
Работники ГБР сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как отмечается, инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, во время которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.
С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.
"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Командиру учебного взвода сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.
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Тобто тіпа гамселили насмерть.
Відчути себе полоненим ? Ризикувати до прибуття на Фронт?
Зелений режим будує країну мрій
Описаний же в статті випадок:
1. Не озброєний
2. Не дизертир
3. Не п'яний (згадок таких не знайшов)
4. Не під дією наркотичних засобів (також не знайшов зворотню інформацію)
Мова йде про заняття з вогневої підготовки, де інструктор, за даними слідства, побив новобранця прикладом автомата під час конфлікту. Постраждалого госпіталізували, а дії інструктора кваліфіковані як перевищення влади (ч. 5 ст. 426-1 КК України), що передбачає до 12 років ув'язнення. Командир навчального взводу, який був свідком і не втрутився, отримав підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).
Це і є приклад дії закону та інструкцій, а не їх "відсутності". Якщо ми почнемо "виправдовувати" побиття чи позасудове насильство, то зруйнуємо саму основу правопорядку - особливо в армії, де дисципліна має грунтуватися на чіткому дотриманні статуту і закону, а не "поняттях"
Якшо курсант почав чудити на вогневому рубежі з зарядженою зброєю в руках, то застосування сили може бути цілком виправдане.
А взалагі дарма Цензор робить такі вкиди, коли ніфіга не зрозуміло шо там відбулося і хто винуватий. Такі новини - найкращий розсадник для срача...
У цьому випадку є чіткий факт - побитий прикладом автомата. Є офіційне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України - це перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Це вже не про емоції чи припущення. Це юридична кваліфікація, яка базується на доказах.
До того ж, якщо глянути на фото постраждалого - видно, що його били не один раз і точно не "злегка". Тут уже питання не в "вкидах", а в необхідності відкритого діалогу про межі допустимого - навіть у структурі, де дисципліна критично важлива.
Прийшов служити - служи!
Будеш шлангувати - отримаєш.
А що ж він думав? Це військо а не домашній диван та телек!
Напевне не кожен наш полонений такої ***** отримав від кацапів як цей воїн від СВОЇХ ПОБРАТИМІВ !!!
Суддя Тандир людину вбив, перебуваючи п'яним за кермом.
І що? Ау, ДБР та інші "слуги народу"! Спите?