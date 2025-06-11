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Инструктор жестоко избил курсанта прикладом автомата в Кировоградской области: ему сообщили о подозрении, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Работники ГБР сообщили о подозрении инструктору учебного взвода, который жестоко избил курсанта на учебном полигоне в Кировоградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, инцидент произошел в сентябре 2024 года во время занятий по огневой подготовке. Между инструктором и одним из новобранцев возник конфликт, во время которого военнослужащий избил курсанта прикладом автомата.

избиение военного в Кировоградской области
избиение военного в Кировоградской области
избиение военного в Кировоградской области
избиение военного в Кировоградской области
избиение военного в Кировоградской области

С телесными повреждениями курсант был госпитализирован в больницу. Уже на следующий день следователи Бюро возбудили уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины.

"Командир учебного взвода, который был на месте происшествия, не принял никаких мер для прекращения избиения. Судебно-медицинская экспертиза установила, что телесные повреждения имеют среднюю степень тяжести", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что инструктору учебного взвода сообщено о подозрении в превышении военным служебным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Командиру учебного взвода сообщено о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины).

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от должностей.

Автор: 

избиение (9821) ГБР (3051) Кировоградская область (643)


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Топ комментарии
+8
Середньої тяжкості за нашим законодавством це закриті переломи, внутрішні гематоми, закриті черепно-мозкові травми тощо.
Тобто тіпа гамселили насмерть.
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11.06.2025 13:32 Ответить
+5
Чудова мотивація.
Відчути себе полоненим ? Ризикувати до прибуття на Фронт?
Зелений режим будує країну мрій
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11.06.2025 13:36 Ответить
+5
Це і не повинно бути відомим. Є устав, є закон - займається не тим, чим треба - в чому проблема зробити по інструкції, по закону? Чи автомат в руки дали, то автоматично недоторканим героєм відчув себе?
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11.06.2025 13:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Середньої тяжкості за нашим законодавством це закриті переломи, внутрішні гематоми, закриті черепно-мозкові травми тощо.
Тобто тіпа гамселили насмерть.
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11.06.2025 13:32 Ответить
..скоро будет год, как это случилось.. а чего столько тянули?? Больше похоже на рекламу.. Особенно радует второе фото с прифотошопленой надписью.. Нас считают дебилами??
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11.06.2025 13:34 Ответить
Ну, мабудь!? Піпл все прохаває.
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11.06.2025 13:49 Ответить
Чудова мотивація.
Відчути себе полоненим ? Ризикувати до прибуття на Фронт?
Зелений режим будує країну мрій
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11.06.2025 13:36 Ответить
Еще не известно, чем побитый занимался.
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11.06.2025 13:39 Ответить
Це і не повинно бути відомим. Є устав, є закон - займається не тим, чим треба - в чому проблема зробити по інструкції, по закону? Чи автомат в руки дали, то автоматично недоторканим героєм відчув себе?
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11.06.2025 13:42 Ответить
Іноді інструкції дають збій. В практиці був випадок, коли у пацана кришу знесло. Він попер в цивільне селище зі зброєю і почав стріляти по цивільних. Яку інструкцію тут використати? По факту персонажа треба було обнулити. Але його безпосередній командер умовив психопата скласти зброю. В інциденті ніхто на щастя не постраждав.
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11.06.2025 13:55 Ответить
Описаний вами випадок - це вже не про "інструкції ЗСУ", а про загрозу цивільним з боку озброєного дизертира. У такій ситуації викликається поліція або спецпідрозділ МВС, які діють за законом: є загроза життю - знешкоджують, немає загрози - ведуть переговори, затримують. Командир, який вирішив діяти самостійно - це його особиста ініціатива, але вона не скасовує закон і процедури. "Обнулення" - не юридичний термін, а народне кліше, яке не має правового підґрунтя в таких випадках.

Описаний же в статті випадок:
1. Не озброєний
2. Не дизертир
3. Не п'яний (згадок таких не знайшов)
4. Не під дією наркотичних засобів (також не знайшов зворотню інформацію)

Мова йде про заняття з вогневої підготовки, де інструктор, за даними слідства, побив новобранця прикладом автомата під час конфлікту. Постраждалого госпіталізували, а дії інструктора кваліфіковані як перевищення влади (ч. 5 ст. 426-1 КК України), що передбачає до 12 років ув'язнення. Командир навчального взводу, який був свідком і не втрутився, отримав підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Це і є приклад дії закону та інструкцій, а не їх "відсутності". Якщо ми почнемо "виправдовувати" побиття чи позасудове насильство, то зруйнуємо саму основу правопорядку - особливо в армії, де дисципліна має грунтуватися на чіткому дотриманні статуту і закону, а не "поняттях"
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11.06.2025 14:22 Ответить
Что Вы имеете в виду? Может быть разовьёте свою мысль?
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11.06.2025 13:53 Ответить
Якщо невідомо, то нахрін ти це написав? Щоб своїми фантазіями-домислами блєснуть? Поділитись з усіма тут своєю багатою уявою?
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11.06.2025 13:58 Ответить
То хто з них інструктор, а хто курсант? Той, у якого сивина тільки пробивається, чи другий, геть білий?
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11.06.2025 13:43 Ответить
"під час занять з вогневої підготовки " - ключова фраза.
Якшо курсант почав чудити на вогневому рубежі з зарядженою зброєю в руках, то застосування сили може бути цілком виправдане.
А взалагі дарма Цензор робить такі вкиди, коли ніфіга не зрозуміло шо там відбулося і хто винуватий. Такі новини - найкращий розсадник для срача...
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11.06.2025 13:44 Ответить
Ви кізяки якого сорту курите? Не чудіть.
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11.06.2025 13:54 Ответить
А що конкретно означає "чудити", можете розшифрувати цей термін? Бо якщо вважати "не так подивився", "не так зробив" за "чудив", то ми дуже швидко опинимося в системі, де будь-який прояв неавтоматичної поведінки може виправдовувати насильство.

У цьому випадку є чіткий факт - побитий прикладом автомата. Є офіційне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України - це перевищення військовою службовою особою влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. Це вже не про емоції чи припущення. Це юридична кваліфікація, яка базується на доказах.
До того ж, якщо глянути на фото постраждалого - видно, що його били не один раз і точно не "злегка". Тут уже питання не в "вкидах", а в необхідності відкритого діалогу про межі допустимого - навіть у структурі, де дисципліна критично важлива.
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11.06.2025 14:28 Ответить
Так і не розводь срач
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11.06.2025 14:28 Ответить
Українці найкращі
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11.06.2025 13:48 Ответить
Значить було за що.
Прийшов служити - служи!
Будеш шлангувати - отримаєш.
А що ж він думав? Це військо а не домашній диван та телек!
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11.06.2025 13:48 Ответить
Яка падлюка насрала вам в голову?
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11.06.2025 13:55 Ответить
Він же прийшов служити, а не бути покаліченим командиром. Якщо щось порушив є відповідальність відповідно до законодавства.
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11.06.2025 13:55 Ответить
От тебе згвалтує маніяк, бо теж є за що!
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11.06.2025 13:59 Ответить
Служать раби (такі як ви). А у війську, як і на будь якій іншій роботі працюють за винагороду.
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11.06.2025 14:35 Ответить
******* один одного гірше чим москалі.
Напевне не кожен наш полонений такої ***** отримав від кацапів як цей воїн від СВОЇХ ПОБРАТИМІВ !!!
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11.06.2025 13:50 Ответить
Видно що ти у війську не служив.Там бувають такі "побратими",(особливо п'яні) що ну його в сраку.Як воно неадекватне,ще і зброя під рукою.
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11.06.2025 14:00 Ответить
Побив...
Суддя Тандир людину вбив, перебуваючи п'яним за кермом.
І що? Ау, ДБР та інші "слуги народу"! Спите?
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11.06.2025 13:58 Ответить
цікаво чи будуть помічені тут коментатори що під подібними новинами з мордору клянуть ухилянтів.
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11.06.2025 13:59 Ответить
Іменем Житомирського психоневрологічного диспансеру - нарікаю усіх, хто проводитиме аналогії з москалями - агентами ФСБ, лаптями, ждунами і ватніками.
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11.06.2025 14:03 Ответить
Я теж колись підлеглого пере....в прикладом його ж автомата. В наряді нажерся і ледь мене ж і не застрелив. Добре що був настільки п'яний, що забув зняти автомат з запобіжника. Патрон був у стволі. Хлопці в цей час спали, впевнені що їх охороняють.
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11.06.2025 14:28 Ответить
Влада не здатна перейти на НАТівськи принцип, в головах наших інструкторів досих піор совок! Що найгірше, вони навіть на передку не бували.
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11.06.2025 14:30 Ответить
 
 