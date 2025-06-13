Поблизу Стамбула знайшли на пляжі дрон-камікадзе, "схожий на український", - турецькі ЗМІ. ФОТО
На пляжі Узункум у Шиле провінції Стамбул морем на берег винесло пошкоджений об'єкт, нібито схожий на український дрон-камікадзе UJ-22.
Про це пишуть турецькі видання Hurriyet та Yeni Şafak, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався в середу 11 червня близько 12:30.
Турецькі сапери вилучили з пляжу безпілотник на експертизу. На ньому, за даними турецьких ЗМІ, був пристрій, схожий на вибухівку.
Зазначається, що спочатку місцеві жителі помітили біля моря об'єкт, схожий на дрон-камікадзе.
Вони негайно повідомили про це в командування берегової охорони Шиле. Незабаром на місце події прибули співробітники служби.
"Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій", - пишуть медіа.
Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.
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У UJ-22 росмах крил чотири з половиною метра і довжина фюзеляжа більшн трьох метрів.
Загальна довжина: 3300 мм
Розмах крил: 4600 мм
Вода видно дуже холодна в морі була, все зменшилося. Чисто фізіологія