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Поблизу Стамбула знайшли на пляжі дрон-камікадзе, "схожий на український", - турецькі ЗМІ. ФОТО

На пляжі Узункум у Шиле провінції Стамбул морем на берег винесло пошкоджений об'єкт, нібито схожий на український дрон-камікадзе UJ-22.

Про це пишуть турецькі видання Hurriyet та Yeni Şafak, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався в середу 11 червня близько 12:30.

Турецькі сапери вилучили з пляжу безпілотник на експертизу. На ньому, за даними турецьких ЗМІ, був пристрій, схожий на вибухівку.

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У Туреччині морем винесло дрон, схожий на український

Зазначається, що спочатку місцеві жителі помітили біля моря об'єкт, схожий на дрон-камікадзе.

Вони негайно повідомили про це в командування берегової охорони Шиле. Незабаром на місце події прибули співробітники служби. 

"Об'єкт, походження якого поки що невідоме, схожий на камікадзе-дрон українського виробництва, а механізм у нижній частині схожий на вибуховий пристрій", - пишуть медіа.

Дрон передали на експертизу саперам Військово-морських сил Туреччини.

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У Туреччині морем винесло дрон, схожий на український

Автор: 

безпілотник (4371) Стамбул (231) Туреччина (3629)


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ну саме путін його туди приніс
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13.06.2025 00:08 Відповісти
Ну знайшли , і шо ?
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13.06.2025 00:27 Відповісти
от схєралі ця пінопластова хуіта схожа на UJ-22?? ну хіба що турок на фото має зріст десять метрів.
У UJ-22 росмах крил чотири з половиною метра і довжина фюзеляжа більшн трьох метрів.
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13.06.2025 00:32 Відповісти
Максимальна злітна вага: 85 кг
Загальна довжина: 3300 мм
Розмах крил: 4600 мм

Вода видно дуже холодна в морі була, все зменшилося. Чисто фізіологія
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13.06.2025 00:41 Відповісти
а, ну да. Під впливом холодної морської води бензиновий двигун зморщився і став електричним.
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13.06.2025 00:48 Відповісти
Вам, чорножопим лицемірам, хоч би й шмат обшивки крейсера мацква прибило б морськими хвилями - ви б також сказали б, що це український крейсер.
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13.06.2025 00:54 Відповісти
Незабаром знайдуть український слід у вбивстві Кенеді
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13.06.2025 01:03 Відповісти
 
 