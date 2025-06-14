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Військових авіаторів ГУР та Буданова нагородили за унікальну рятувальну операцію в Києві. ФОТОрепортаж

нагородження ГУРівців

За участь у ліквідації наслідків російського терористичного удару по столиці голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник відзначив нагородами військових авіаторів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов отримав найвищу нагороду ДСНС - "Знак пошани". Шестеро пілотів авіаційного підрозділу ГУР - Маестро, Чібіс, Д’Артаньян, Маркус, Добрий та Гном - нагороджені нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

Також дивіться: Авіаторів ГУР долучили гасити пожежу після атаки російських дронів у Києві. ВIДЕО

нагородження ГУРівців
нагородження ГУРівців
нагородження ГУРівців
нагородження ГУРівців

"Авіатори ГУР діяли швидко, рішуче й злагоджено - саме в той момент, коли це було критично важливо для безпеки киян. У складних умовах вони продемонстрували майстерність та відвагу. Завдяки їм вдалося локалізувати пожежу та врятувати цивільні об’єкти. Це приклад високого професіоналізму і надійного партнерства між службами," - сказав Даник.

"Пишаюсь майстерністю наших пілотів і вдячний колегам із ДСНС за високу оцінку їхніх дій. Воєнна розвідка готова діяти всюди, де є загроза життю українців," - наголосив Буданов.

За дорученням начальника ГУР, до рятувальної операції було залучено екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32. Авіатори працювали в умовах сильної задимленості, високої температури та шквального вітру. Гелікоптери здійснили 40 скидів води загальним обсягом до 120 тонн, що дозволило зупинити поширення вогню та врятувати три промислових підприємства.

Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.

Автор: 

Буданов Кирило (500) Київ (19694) пожежа (4362) ДСНС (5173) Повітряні атаки на Київ (824) ГУР (553)


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Топ коментарі
+8
Наслідки «завчасної бездіяльності з 2019 року», керівників категорії «А» та «В», з КМУ і ОПУ, яку героїчно і щоденно, виправляють пересічні Українці!!
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14.06.2025 10:45 Відповісти
+6
А тисячам бійців які неодгоразово були в оточенні ворога, під шквальним вогнем, отримували поранення, нагороди не потрібні. Підлікували і ****** в м'ясорубку по новому колу.
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14.06.2025 11:25 Відповісти
+5
У Буданги нагород скоро, як у Брєжнєва буде..
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14.06.2025 10:45 Відповісти
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Наслідки «завчасної бездіяльності з 2019 року», керівників категорії «А» та «В», з КМУ і ОПУ, яку героїчно і щоденно, виправляють пересічні Українці!!
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14.06.2025 10:45 Відповісти
У Буданги нагород скоро, як у Брєжнєва буде..
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14.06.2025 10:45 Відповісти
Та знаєм, знаєм. Кацапи тваринно ненавидять Буданова.
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14.06.2025 11:27 Відповісти
Знову з перепою не по справі агришся.. проснулось..
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14.06.2025 11:49 Відповісти
ви справді в захваті від керівника розвідки, який, за власними словами, замість оповіщення громадян про неминучість російського повномаштабного вторгнення, закупився в сільпо та разом з дружиною сховався в бомбосховищі?
про "каву в криму", безглузді рейди на півострів з загибеллю військових фахівців я навіть не говоритиму.
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14.06.2025 12:17 Відповісти
Воно хворе, чи алконавт..періодично чухню несе..
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14.06.2025 12:30 Відповісти
Це у нього сім'я жила в будинку гррмадянина рф ?
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14.06.2025 12:41 Відповісти
Мнять, ну Буданов-то тут причём???
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14.06.2025 11:14 Відповісти
шланг мабуть тримав в умовах високої задимленості...
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14.06.2025 11:20 Відповісти
Хіба що свій🤣
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14.06.2025 11:25 Відповісти
Потужно тримав .
Скоро затвердять Орден Незламності у вигляді білих клавіш..
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14.06.2025 12:42 Відповісти
А тисячам бійців які неодгоразово були в оточенні ворога, під шквальним вогнем, отримували поранення, нагороди не потрібні. Підлікували і ****** в м'ясорубку по новому колу.
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14.06.2025 11:25 Відповісти
Слухай, піндуй на портал свого препіздента. Петиції підписуй загиблим..там дофіга голосів не вистачає.

Не буде голосів - не буде нагород й визнання.
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14.06.2025 11:52 Відповісти
Дмитро, Ви поширюйте підримку..на порталі препіздента..я просто не можу багато, в мене трабли з руками.
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14.06.2025 13:03 Відповісти
 
 