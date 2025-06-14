Військових авіаторів ГУР та Буданова нагородили за унікальну рятувальну операцію в Києві. ФОТОрепортаж

За участь у ліквідації наслідків російського терористичного удару по столиці голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник відзначив нагородами військових авіаторів Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов отримав найвищу нагороду ДСНС - "Знак пошани". Шестеро пілотів авіаційного підрозділу ГУР - Маестро, Чібіс, Д’Артаньян, Маркус, Добрий та Гном - нагороджені нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

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"Авіатори ГУР діяли швидко, рішуче й злагоджено - саме в той момент, коли це було критично важливо для безпеки киян. У складних умовах вони продемонстрували майстерність та відвагу. Завдяки їм вдалося локалізувати пожежу та врятувати цивільні об’єкти. Це приклад високого професіоналізму і надійного партнерства між службами," - сказав Даник.

"Пишаюсь майстерністю наших пілотів і вдячний колегам із ДСНС за високу оцінку їхніх дій. Воєнна розвідка готова діяти всюди, де є загроза життю українців," - наголосив Буданов.

За дорученням начальника ГУР, до рятувальної операції було залучено екіпажі двох багатоцільових гелікоптерів Ка-32. Авіатори працювали в умовах сильної задимленості, високої температури та шквального вітру. Гелікоптери здійснили 40 скидів води загальним обсягом до 120 тонн, що дозволило зупинити поширення вогню та врятувати три промислових підприємства.

Нагадаємо, вночі проти 10 червня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, під час якої працювали сили ППО.