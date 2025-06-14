Военных авиаторов ГУР и Буданова наградили за уникальную спасательную операцию в Киеве. ФОТОрепортаж

За участие в ликвидации последствий российского террористического удара по столице председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник отметил наградами военных авиаторов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов получил высшую награду ГСЧС - "Знак пошани". Шестеро пилотов авиационного подразделения ГУР - Маэстро, Чибис, Д'Артаньян, Маркус, Добрый и Гном - награждены нагрудным знаком "За відвагу у надзвичайній ситуації".

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"Авиаторы ГУР действовали быстро, решительно и слаженно - именно в тот момент, когда это было критически важно для безопасности киевлян. В сложных условиях они продемонстрировали мастерство и отвагу. Благодаря им удалось локализовать пожар и спасти гражданские объекты. Это пример высокого профессионализма и надежного партнерства между службами," - сказал Даник.

"Горжусь мастерством наших пилотов и благодарен коллегам из ГСЧС за высокую оценку их действий. Военная разведка готова действовать везде, где есть угроза жизни украинцев," - подчеркнул Буданов.

По поручению начальника ГУР, к спасательной операции были привлечены экипажи двух многоцелевых вертолетов Ка-32. Авиаторы работали в условиях сильной задымленности, высокой температуры и шквального ветра. Вертолеты осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн, что позволило остановить распространение огня и спасти три промышленных предприятия.

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.