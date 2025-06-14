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Военных авиаторов ГУР и Буданова наградили за уникальную спасательную операцию в Киеве. ФОТОрепортаж

награждение сотрудников ГУР

За участие в ликвидации последствий российского террористического удара по столице председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник отметил наградами военных авиаторов Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов получил высшую награду ГСЧС - "Знак пошани". Шестеро пилотов авиационного подразделения ГУР - Маэстро, Чибис, Д'Артаньян, Маркус, Добрый и Гном - награждены нагрудным знаком "За відвагу у надзвичайній ситуації".

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награждение сотрудников ГУР
награждение сотрудников ГУР
награждение сотрудников ГУР
награждение сотрудников ГУР

"Авиаторы ГУР действовали быстро, решительно и слаженно - именно в тот момент, когда это было критически важно для безопасности киевлян. В сложных условиях они продемонстрировали мастерство и отвагу. Благодаря им удалось локализовать пожар и спасти гражданские объекты. Это пример высокого профессионализма и надежного партнерства между службами," - сказал Даник.

"Горжусь мастерством наших пилотов и благодарен коллегам из ГСЧС за высокую оценку их действий. Военная разведка готова действовать везде, где есть угроза жизни украинцев," - подчеркнул Буданов.

По поручению начальника ГУР, к спасательной операции были привлечены экипажи двух многоцелевых вертолетов Ка-32. Авиаторы работали в условиях сильной задымленности, высокой температуры и шквального ветра. Вертолеты осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн, что позволило остановить распространение огня и спасти три промышленных предприятия.

Напомним, в ночь на 10 июня Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны России, во время которой работали силы ПВО.

Автор: 

Буданов Кирилл (464) Киев (25710) пожар (5980) ГСЧС (5033) Воздушные атаки на Киев (767) ГУР (475)


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Топ комментарии
+8
Наслідки «завчасної бездіяльності з 2019 року», керівників категорії «А» та «В», з КМУ і ОПУ, яку героїчно і щоденно, виправляють пересічні Українці!!
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14.06.2025 10:45 Ответить
+6
А тисячам бійців які неодгоразово були в оточенні ворога, під шквальним вогнем, отримували поранення, нагороди не потрібні. Підлікували і ****** в м'ясорубку по новому колу.
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14.06.2025 11:25 Ответить
+5
У Буданги нагород скоро, як у Брєжнєва буде..
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14.06.2025 10:45 Ответить
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Наслідки «завчасної бездіяльності з 2019 року», керівників категорії «А» та «В», з КМУ і ОПУ, яку героїчно і щоденно, виправляють пересічні Українці!!
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14.06.2025 10:45 Ответить
У Буданги нагород скоро, як у Брєжнєва буде..
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14.06.2025 10:45 Ответить
Та знаєм, знаєм. Кацапи тваринно ненавидять Буданова.
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14.06.2025 11:27 Ответить
Знову з перепою не по справі агришся.. проснулось..
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14.06.2025 11:49 Ответить
ви справді в захваті від керівника розвідки, який, за власними словами, замість оповіщення громадян про неминучість російського повномаштабного вторгнення, закупився в сільпо та разом з дружиною сховався в бомбосховищі?
про "каву в криму", безглузді рейди на півострів з загибеллю військових фахівців я навіть не говоритиму.
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14.06.2025 12:17 Ответить
Воно хворе, чи алконавт..періодично чухню несе..
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14.06.2025 12:30 Ответить
Це у нього сім'я жила в будинку гррмадянина рф ?
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14.06.2025 12:41 Ответить
Мнять, ну Буданов-то тут причём???
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14.06.2025 11:14 Ответить
шланг мабуть тримав в умовах високої задимленості...
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14.06.2025 11:20 Ответить
Хіба що свій🤣
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14.06.2025 11:25 Ответить
Потужно тримав .
Скоро затвердять Орден Незламності у вигляді білих клавіш..
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14.06.2025 12:42 Ответить
А тисячам бійців які неодгоразово були в оточенні ворога, під шквальним вогнем, отримували поранення, нагороди не потрібні. Підлікували і ****** в м'ясорубку по новому колу.
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14.06.2025 11:25 Ответить
Слухай, піндуй на портал свого препіздента. Петиції підписуй загиблим..там дофіга голосів не вистачає.

Не буде голосів - не буде нагород й визнання.
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14.06.2025 11:52 Ответить
Дмитро, Ви поширюйте підримку..на порталі препіздента..я просто не можу багато, в мене трабли з руками.
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14.06.2025 13:03 Ответить
 
 