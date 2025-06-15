УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 003 860 осіб (+1170 за добу), 10 937 танків, 29 190 артсистем, 22 804 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 003 860 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 15.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1003860 (+1170) осіб,

танків - 10937 (+0) од,

бойових броньованих машин - 22804 (+6) од,

артилерійських систем - 29190 (+33) од,

РСЗВ - 1418 (+1) од,

засоби ППО - 1186 (+1) од,

літаків - 416 (+0) од,

гелікоптерів - 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40709 (+123),

крилаті ракети - 3337 (+0),

кораблі - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 52017 (+89) од,

спеціальна техніка - 3915 (+1)

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Минув 4134 день москальсько-української війни.
131! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Логістика перевалила за 52000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 003 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
без броні...
З металобрухтом в москалів напруга,дифіціт !!))
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
Мабуть танки в кацапів закінчились
Друже, коли вже свіженький регіон підтягнетьця?, бо ненці вже заї...али, якісь нескінченні вилупки! 😁
Як перестануть на вихідні в гш бухати - то, може і якийсь "свіженький" регіон для посполитих придумають. До понеділка.
Ще трохи )
Так сьогодні свято: відзначаємо Перший мільйон? Треба попередити Трампа, щоб не забув поздоровити другана.
Перший мільйон був 12.06 в дєнь рассіі! 😉
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
У яких болотах ці ао ховають броню? Організьми вештаються до накабдона тисячами, але пішки...
Повзуча мішень для фпв...тепер це вже не танк, а сау..типу су100..або броньване таксі..вік танчиків минув
1. Було б чого ховати...
2. Весь донбас - то промзона на промзоні. Навіть після 11 років війни там є купа ангарів, бетонних бункерів тощо. Та навіть пригнав до будь-якої панельки розваленої кран - і за годину-дві вже можна укриття залізобетонне для танка змастрячити, склавши стіни з блоків і дах в 3 накати з ПП-шок.

Тож ті залишки бронетехніки зараз мають великий вибір місць для хованок.
І так, відчуваєте рівень дискусії і тему? "Де вони ховають техніку?!?"

Тобто ЗСУ перевели війну в фазу "кацапи в своєму глибокому тилу ховають від ЗСУ залишки бронетехніки, бо бояться, що залишаться без техніки взагалі!"

А в березні 2022 року, нагадую, Київ на 75% був оточений фактично і рейдові групи вже навіть в місто проривались.
Темпы расконсервации танков

В конце марта 2025 года исследователи с платформ Resurgam и Военный Прорицатель, основываясь на анализе спутниковых снимков баз хранения и ремонтных заводов, пришли к выводу, что темпы восстановления российских танков упали в 3,5-4 раза по сравнению с 2022 годом.

В целом, с 2022 по 2025 год Россия расконсервировала более 4000 танков, находившихся в лучшем техническом состоянии. Это, по оценкам, составляет 54% всех пригодных для восстановления машин. Это привело к истощению запасов техники и значительному замедлению темпов снятия техники с баз.

Если в 2022-2023 годах ежегодно снимали тысячи единиц, то с февраля 2024 по февраль 2025 было снято с хранения только 342 танка.

По состоянию на начало 2025 года на основных базах хранения остаются 3463 танка. Это свидетельствует об исчерпании легко пригодных для восстановления машин, поскольку заводам требуется все больше времени для ремонта. Еще 1253 танка находятся на территориях бронетанковых заводов.

При этом количество техники в отстойниках заводов впервые начало уменьшаться, что свидетельствует о том, что темпы расконсервации техники на базах хранения упали ниже темпов ремонта расконсервированной техники.

Согласно анализу исследователей, приблизительные темпы восстановления/изготовления танков в 2022 году составляли до 120 единиц в месяц. К концу 2023 года темп упал до 90 единиц. В 2024 году производство и восстановление танков колебалось в пределах 44-75 единиц в месяц. Однако к концу года упало до 50 единиц в месяц. Что уже не покрывало утраты русской армии.

В начале 2025 года темп производства еще больше снизился - до 30-35 танков в месяц. Ожидается, что во второй половине года он может упасть еще больше из-за нехватки пригодных для восстановления танков Т-80. По оценкам британского Международного института стратегических исследований, с 2022 по 2024 год Россия произвела только 164 танка Т-90М, то есть около 80 в год. Это крайне низкий показатель, не позволяющий компенсировать потери.
Та й ремонт буває різний... Від "як нова копійка" до "аби з території випхати"...
Путя! Дай миллиончик...
От абсолютно по фіг, скільки м'яса у кацапні здохло. В них моб резерв - 25 мільонів, нагребуть ще. А от життя кожного українця - безцінне.
