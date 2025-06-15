Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 003 860 человек (+1170 за сутки), 10 937 танков, 29 190 артсистем, 22 804 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 003 860 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1003860 (+1170) человек,

танков - 10937 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 22804 (+6) ед,

артиллерийских систем - 29190 (+33) ед,

РСЗО - 1418 (+1) ед,

средства ППО - 1186 (+1) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40709 (+123),

крылатые ракеты - 3337 (+0),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 52017 (+89) ед,

специальная техника - 3915 (+1)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг остался без "глаз": на Лиманском направлении уничтожили "элитное" укрытие вражеских пилотов БПЛА. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.