РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7843 посетителя онлайн
Новости Фото Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
5 238 22

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 003 860 человек (+1170 за сутки), 10 937 танков, 29 190 артсистем, 22 804 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 003 860 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1003860 (+1170) человек,

танков - 10937 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 22804 (+6) ед,

артиллерийских систем - 29190 (+33) ед,

РСЗО - 1418 (+1) ед,

средства ППО - 1186 (+1) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40709 (+123),

крылатые ракеты - 3337 (+0),

корабли - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 52017 (+89) ед,

специальная техника - 3915 (+1)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг остался без "глаз": на Лиманском направлении уничтожили "элитное" укрытие вражеских пилотов БПЛА. ВИДЕО

ликвидация РФ

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (20608) Генштаб ВС (6973) ликвидация (4063) уничтожение (7947)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
Минув 4134 день москальсько-української війни.
131! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Логістика перевалила за 52000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 003 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:27 Ответить
+15
показать весь комментарий
15.06.2025 08:28 Ответить
+12
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
15.06.2025 08:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
без броні...
показать весь комментарий
15.06.2025 08:04 Ответить
З металобрухтом в москалів напруга,дифіціт !!))
показать весь комментарий
15.06.2025 08:11 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
15.06.2025 08:09 Ответить
Мабуть танки в кацапів закінчились
показать весь комментарий
15.06.2025 08:12 Ответить
Минув 4134 день москальсько-української війни.
131! одиниці знищеної техніки та 1170! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Логістика перевалила за 52000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 003 000 це більше, ніж все населення Архангельської області разом з Ненецьким АО.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:27 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 08:28 Ответить
Друже, коли вже свіженький регіон підтягнетьця?, бо ненці вже заї...али, якісь нескінченні вилупки! 😁
показать весь комментарий
15.06.2025 12:43 Ответить
Як перестануть на вихідні в гш бухати - то, може і якийсь "свіженький" регіон для посполитих придумають. До понеділка.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:58 Ответить
Ще трохи )
показать весь комментарий
15.06.2025 21:17 Ответить
Так сьогодні свято: відзначаємо Перший мільйон? Треба попередити Трампа, щоб не забув поздоровити другана.
показать весь комментарий
15.06.2025 08:32 Ответить
Перший мільйон був 12.06 в дєнь рассіі! 😉
показать весь комментарий
15.06.2025 08:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
15.06.2025 08:43 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 09:14 Ответить
У яких болотах ці ао ховають броню? Організьми вештаються до накабдона тисячами, але пішки...
показать весь комментарий
15.06.2025 10:23 Ответить
Повзуча мішень для фпв...тепер це вже не танк, а сау..типу су100..або броньване таксі..вік танчиків минув
показать весь комментарий
15.06.2025 10:38 Ответить
1. Було б чого ховати...
2. Весь донбас - то промзона на промзоні. Навіть після 11 років війни там є купа ангарів, бетонних бункерів тощо. Та навіть пригнав до будь-якої панельки розваленої кран - і за годину-дві вже можна укриття залізобетонне для танка змастрячити, склавши стіни з блоків і дах в 3 накати з ПП-шок.

Тож ті залишки бронетехніки зараз мають великий вибір місць для хованок.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:16 Ответить
І так, відчуваєте рівень дискусії і тему? "Де вони ховають техніку?!?"

Тобто ЗСУ перевели війну в фазу "кацапи в своєму глибокому тилу ховають від ЗСУ залишки бронетехніки, бо бояться, що залишаться без техніки взагалі!"

А в березні 2022 року, нагадую, Київ на 75% був оточений фактично і рейдові групи вже навіть в місто проривались.
показать весь комментарий
15.06.2025 11:21 Ответить
Темпы расконсервации танков

В конце марта 2025 года исследователи с платформ Resurgam и Военный Прорицатель, основываясь на анализе спутниковых снимков баз хранения и ремонтных заводов, пришли к выводу, что темпы восстановления российских танков упали в 3,5-4 раза по сравнению с 2022 годом.

В целом, с 2022 по 2025 год Россия расконсервировала более 4000 танков, находившихся в лучшем техническом состоянии. Это, по оценкам, составляет 54% всех пригодных для восстановления машин. Это привело к истощению запасов техники и значительному замедлению темпов снятия техники с баз.

Если в 2022-2023 годах ежегодно снимали тысячи единиц, то с февраля 2024 по февраль 2025 было снято с хранения только 342 танка.

По состоянию на начало 2025 года на основных базах хранения остаются 3463 танка. Это свидетельствует об исчерпании легко пригодных для восстановления машин, поскольку заводам требуется все больше времени для ремонта. Еще 1253 танка находятся на территориях бронетанковых заводов.

При этом количество техники в отстойниках заводов впервые начало уменьшаться, что свидетельствует о том, что темпы расконсервации техники на базах хранения упали ниже темпов ремонта расконсервированной техники.

Согласно анализу исследователей, приблизительные темпы восстановления/изготовления танков в 2022 году составляли до 120 единиц в месяц. К концу 2023 года темп упал до 90 единиц. В 2024 году производство и восстановление танков колебалось в пределах 44-75 единиц в месяц. Однако к концу года упало до 50 единиц в месяц. Что уже не покрывало утраты русской армии.

В начале 2025 года темп производства еще больше снизился - до 30-35 танков в месяц. Ожидается, что во второй половине года он может упасть еще больше из-за нехватки пригодных для восстановления танков Т-80. По оценкам британского Международного института стратегических исследований, с 2022 по 2024 год Россия произвела только 164 танка Т-90М, то есть около 80 в год. Это крайне низкий показатель, не позволяющий компенсировать потери.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:02 Ответить
Та й ремонт буває різний... Від "як нова копійка" до "аби з території випхати"...
показать весь комментарий
16.06.2025 07:38 Ответить
Путя! Дай миллиончик...
показать весь комментарий
15.06.2025 12:29 Ответить
От абсолютно по фіг, скільки м'яса у кацапні здохло. В них моб резерв - 25 мільонів, нагребуть ще. А от життя кожного українця - безцінне.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:43 Ответить
 
 