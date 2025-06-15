За добу на фронті понад 200 боєзіткнень, найбільше - на Покровському, Новопавлівському напрямках та на Курщині, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 14 червня 2025 року, на фронті відбулося 203 бойові зіткнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного й 58 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 78 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5367 обстрілів, з них 82 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3145 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Медведівка Чернігівської області; Велика Писарівка Сумської області; Шевченко Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське, Лежине Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три пункти управління, два артилерійські засоби та ще один важливий об'єкт російських загарбників.

Генштаб також нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили шість бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 123 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці і Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки і Новоплатонівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз, намагаючись просунутися у районах Рідкодуба, Карпівки, Ямполівки, Зеленої Долини, Серебрянського лісу та в напрямку населених пунктів Глущенкове, Ольгівка, Новий Мир, Торське, Шандриголове.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій окупаційних військ у бік Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано вісім боєзіткнень у бік Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку у районах Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки та в напрямках Плещіївки і Яблунівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Також Генштаб інформує, що на Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 34 спроби прорвати оборонні рубежі наших військ поблизу населених пунктів Розлив, Багатир, Новосілка та в напрямку Новомиколаївки, Запоріжжя, Дачного, Шевченка, Вільного Поля.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог зробив безуспішну спробу прорвати оборону наших захисників у напрямку Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби агресора просунутися вперед.

Обстановка на Курщині

"На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 39 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів із застосуванням 10 керованих авіабомб, а також здійснив 264 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.