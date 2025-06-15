За сутки на фронте более 200 боестолкновений, больше всего - на Покровском, Новопавловском направлениях и на Курщине, - Генштаб

В целом, за прошедшие сутки, 14 июня 2025 года, на фронте произошло 203 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 58 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 78 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5367 обстрелов, из них 82 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3145 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Большая Писаревка Сумской области; Шевченко Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Каменское, Лежино Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, два артиллерийских средства и еще один важный объект российских захватчиков.

Генштаб также напоминает, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили шесть боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 123 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 89 единиц автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

На Купянском направлении состоялось пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз, пытаясь продвинуться в районах Редкодуба, Карповки, Ямполовки, Зеленой Долины, Серебрянского леса и в направлении населенных пунктов Глущенково, Ольговка, Новый Мир, Торское, Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий оккупационных войск в сторону Григорьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано восемь боестолкновений в сторону Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 21 атаку в районах Дилиевки, Торецка, Щербиновки, Романовки и в направлениях Плещеевки и Яблоновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Ореховое и в направлении Мирного, Новоукраинки, Муравки, Алексеевки", - говорится в сообщении.

Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что на Новопавловском направлении наши защитники остановили 34 попытки прорвать оборонительные рубежи наших войск вблизи населенных пунктов Разлив, Богатирь, Новоселка и в направлении Новониколаевки, Запорожья, Дачного, Шевченко, Вольного Поля.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Ореховском направлении враг предпринял безуспешную попытку прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили две попытки агрессора продвинуться вперед.

Обстановка на Курщине

"На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 39 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов с применением 10 управляемых авиабомб, а также совершил 264 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.