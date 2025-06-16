Напали на прикордонників: на Волині затримано організаторів схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Ковельському районі Волинської області міжвідомча група правоохоронців затримала двох чоловіків, які за грошову винагороду організували незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон.

Про це повідомили у правоохоронних органах регіону, інформує Цензор.НЕТ.

Організатором схеми виявився 29-річний житель Ратнівщини, його спільником був 35-річний волинянин. За даними слідства, зловмисники планували вивозити "клієнтів" за межі України поза офіційними пунктами пропуску, а до реалізації плану хотіли залучити військовослужбовця прикордонної служби.

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби незаконного перетину кордону однією особою та передачі першої частини хабара у розмірі 1500 доларів США.

Під час затримання чоловіки чинили активний опір: організатор намагався втекти, вчинивши наїзд на оперативника, а його спільник застосував фізичну силу проти іншого правоохоронця.

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу);

ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі).

Запобіжний захід для обох - цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.

