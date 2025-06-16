УКР
Напали на прикордонників: на Волині затримано організаторів схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

У Ковельському районі Волинської області міжвідомча група правоохоронців затримала двох чоловіків, які за грошову винагороду організували незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон.

Про це повідомили у правоохоронних органах регіону, інформує Цензор.НЕТ.

На Волині викрили схему переправлення ухилянтів за кордон

Організатором схеми виявився 29-річний житель Ратнівщини, його спільником був 35-річний волинянин. За даними слідства, зловмисники планували вивозити "клієнтів" за межі України поза офіційними пунктами пропуску, а до реалізації плану хотіли залучити військовослужбовця прикордонної служби.

Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби незаконного перетину кордону однією особою та передачі першої частини хабара у розмірі 1500 доларів США. 

дпсу
дпсу
дпсу

Під час затримання чоловіки чинили активний опір: організатор намагався втекти, вчинивши наїзд на оперативника, а його спільник застосував фізичну силу проти іншого правоохоронця.

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

  • ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу);

  • ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі).

Запобіжний захід для обох - цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) ухилянти (1170) Волинська область (911)
Без міліонів переходиш - ухилянт

з міліонами - все тихо мирно

Ніхто досі не в курсі як виїхав Арестович на якого посилається 100% рос пропаганди
вгодовані кабани!

УВВБ держприкордонслужби
ДСР нацполу
прокурор у сфері оборони
а скільки їх ще за кадром?...

і два сивих чоловіка в 2 раза менше за кожного з цих бичків!

країна зелених мрій!

якщо ти боголюбов - та їдеш в купе з підробним паспортом
якщо ти портнов - то просто їдеш
якщо ти комарницький - то тебе супроводжують співробітники С.Б.У
якщо ти роботяга - то тебе ловлять і вперед за тих биків в окопи
Ти ба як пильно західний кордон охороняють! Що там в Сумській області тварюки мусорські?
Як не в курсі? Після того як він виїхав була новина що йому ГУР дав дозвіл. Ніби спростували, але ж не на порожньому місці виникло.
https://censor.net/ua/news/3471028/zmi_povidomyly_scho_arestovych_vyyihav_za_kordon_zavdyaky_lystu_z_gur_mo_u_rozvidtsi_nazvaly_tse_feyikom
16.06.2025 13:00 Відповісти
100 мегабаксів..
і маєш «карточку» на проживання від трумпа в сша..
а «бідних» нелегалів - депортують..
16.06.2025 13:00 Відповісти
Так це, такі ж убивці Українців, як і їх московські куратори?!?
Чому б їх, не пристрелити і прикопати, уздовж канави на прикордонні??
Вони, упродовж 3 років, гадили Україні і жиріли, з цих грошей від Українців!?! А тепер, оті у мантіях від портновщини, забезпечуть їм захист, за сценарієм беркутні, яку уже привладні, переправили на московію!
16.06.2025 12:33 Відповісти
та передачі першої частини хабара у розмірі 1500 доларів США

 Взагалі ДПСУ не поважають.
16.06.2025 12:34 Відповісти
Ти ба як пильно західний кордон охороняють! Що там в Сумській області тварюки мусорські?
вгодовані кабани!

УВВБ держприкордонслужби
ДСР нацполу
прокурор у сфері оборони
а скільки їх ще за кадром?...

і два сивих чоловіка в 2 раза менше за кожного з цих бичків!

країна зелених мрій!

якщо ти боголюбов - та їдеш в купе з підробним паспортом
якщо ти портнов - то просто їдеш
якщо ти комарницький - то тебе супроводжують співробітники С.Б.У
якщо ти роботяга - то тебе ловлять і вперед за тих биків в окопи
Где миротворцы!хотят жить!нехотят убивать!!!и тут запара!
Цілодобовий домашній арешт? Це занадто жорстко після наїзду на силовика!
А СЗЧшнику який воював і мав поранення, відразу СІЗО і мінімум 8 років в'язниці.
Країна мрій, ****.
Добре що при владі не Порошенко.При ньому ухилянтів ніхто не ловив.Попереджали дебілів що буде повна срака.Сміялися в очі.Дави їх Зеля.На рейтинг це не впливає.
