Напали на прикордонників: на Волині затримано організаторів схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
У Ковельському районі Волинської області міжвідомча група правоохоронців затримала двох чоловіків, які за грошову винагороду організували незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян через державний кордон.
Про це повідомили у правоохоронних органах регіону, інформує Цензор.НЕТ.
Організатором схеми виявився 29-річний житель Ратнівщини, його спільником був 35-річний волинянин. За даними слідства, зловмисники планували вивозити "клієнтів" за межі України поза офіційними пунктами пропуску, а до реалізації плану хотіли залучити військовослужбовця прикордонної служби.
Правоохоронці затримали фігурантів під час спроби незаконного перетину кордону однією особою та передачі першої частини хабара у розмірі 1500 доларів США.
Під час затримання чоловіки чинили активний опір: організатор намагався втекти, вчинивши наїзд на оперативника, а його спільник застосував фізичну силу проти іншого правоохоронця.
Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
-
ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);
-
ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу);
-
ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі).
Запобіжний захід для обох - цілодобовий домашній арешт строком на 60 діб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
з міліонами - все тихо мирно
Ніхто досі не в курсі як виїхав Арестович на якого посилається 100% рос пропаганди
https://censor.net/ua/news/3471028/zmi_povidomyly_scho_arestovych_vyyihav_za_kordon_zavdyaky_lystu_z_gur_mo_u_rozvidtsi_nazvaly_tse_feyikom
і маєш «карточку» на проживання від трумпа в сша..
а «бідних» нелегалів - депортують..
Чому б їх, не пристрелити і прикопати, уздовж канави на прикордонні??
Вони, упродовж 3 років, гадили Україні і жиріли, з цих грошей від Українців!?! А тепер, оті у мантіях від портновщини, забезпечуть їм захист, за сценарієм беркутні, яку уже привладні, переправили на московію!
Взагалі ДПСУ не поважають.
УВВБ держприкордонслужби
ДСР нацполу
прокурор у сфері оборони
а скільки їх ще за кадром?...
і два сивих чоловіка в 2 раза менше за кожного з цих бичків!
країна зелених мрій!
якщо ти боголюбов - та їдеш в купе з підробним паспортом
якщо ти портнов - то просто їдеш
якщо ти комарницький - то тебе супроводжують співробітники С.Б.У
якщо ти роботяга - то тебе ловлять і вперед за тих биків в окопи
А СЗЧшнику який воював і мав поранення, відразу СІЗО і мінімум 8 років в'язниці.
Країна мрій, ****.