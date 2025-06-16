РУС
Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
2 433 12

Напали на пограничников: на Волыни задержаны организаторы схемы незаконной переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ковельском районе Волынской области межведомственная группа правоохранителей задержала двух мужчин, которые за денежное вознаграждение организовали незаконную переправку военнообязанных граждан через государственную границу.

Об этом сообщили в правоохранительных органах региона, информирует Цензор.НЕТ.

На Волыни раскрыли схему переправки уклонистов за границу

Организатором схемы оказался 29-летний житель Ратновщины, его сообщником был 35-летний волынянин. По данным следствия, злоумышленники планировали вывозить "клиентов" за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска, а к реализации плана хотели привлечь военнослужащего пограничной службы.

Правоохранители задержали фигурантов при попытке незаконного пересечения границы одним лицом и передачи первой части взятки в размере 1500 долларов США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пограничье Сумщины интенсивность штурмов снизилась, - Госпогранслужба

дпсу
дпсу
дпсу

Во время задержания мужчины оказали активное сопротивление: организатор пытался убежать, совершив наезд на оперативника, а его сообщник применил физическую силу против другого правоохранителя.

Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

  • ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа);

  • ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Мера пресечения для обоих - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили автомобиль, пикап, грузовик, броню, укрытие и пехоту противника на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6856) уклонисты (1099) Волынская область (1041)
+15
Без міліонів переходиш - ухилянт

з міліонами - все тихо мирно

Ніхто досі не в курсі як виїхав Арестович на якого посилається 100% рос пропаганди
показать весь комментарий
16.06.2025 12:29 Ответить
+8
вгодовані кабани!

УВВБ держприкордонслужби
ДСР нацполу
прокурор у сфері оборони
а скільки їх ще за кадром?...

і два сивих чоловіка в 2 раза менше за кожного з цих бичків!

країна зелених мрій!

якщо ти боголюбов - та їдеш в купе з підробним паспортом
якщо ти портнов - то просто їдеш
якщо ти комарницький - то тебе супроводжують співробітники С.Б.У
якщо ти роботяга - то тебе ловлять і вперед за тих биків в окопи
показать весь комментарий
16.06.2025 12:40 Ответить
+7
Ти ба як пильно західний кордон охороняють! Що там в Сумській області тварюки мусорські?
показать весь комментарий
16.06.2025 12:39 Ответить
