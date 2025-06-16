Напали на пограничников: на Волыни задержаны организаторы схемы незаконной переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Ковельском районе Волынской области межведомственная группа правоохранителей задержала двух мужчин, которые за денежное вознаграждение организовали незаконную переправку военнообязанных граждан через государственную границу.
Об этом сообщили в правоохранительных органах региона, информирует Цензор.НЕТ.
Организатором схемы оказался 29-летний житель Ратновщины, его сообщником был 35-летний волынянин. По данным следствия, злоумышленники планировали вывозить "клиентов" за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска, а к реализации плана хотели привлечь военнослужащего пограничной службы.
Правоохранители задержали фигурантов при попытке незаконного пересечения границы одним лицом и передачи первой части взятки в размере 1500 долларов США.
Во время задержания мужчины оказали активное сопротивление: организатор пытался убежать, совершив наезд на оперативника, а его сообщник применил физическую силу против другого правоохранителя.
Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
-
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);
-
ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа);
-
ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).
Мера пресечения для обоих - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
з міліонами - все тихо мирно
Ніхто досі не в курсі як виїхав Арестович на якого посилається 100% рос пропаганди
https://censor.net/ua/news/3471028/zmi_povidomyly_scho_arestovych_vyyihav_za_kordon_zavdyaky_lystu_z_gur_mo_u_rozvidtsi_nazvaly_tse_feyikom
і маєш «карточку» на проживання від трумпа в сша..
а «бідних» нелегалів - депортують..
Чому б їх, не пристрелити і прикопати, уздовж канави на прикордонні??
Вони, упродовж 3 років, гадили Україні і жиріли, з цих грошей від Українців!?! А тепер, оті у мантіях від портновщини, забезпечуть їм захист, за сценарієм беркутні, яку уже привладні, переправили на московію!
Взагалі ДПСУ не поважають.
УВВБ держприкордонслужби
ДСР нацполу
прокурор у сфері оборони
а скільки їх ще за кадром?...
і два сивих чоловіка в 2 раза менше за кожного з цих бичків!
країна зелених мрій!
якщо ти боголюбов - та їдеш в купе з підробним паспортом
якщо ти портнов - то просто їдеш
якщо ти комарницький - то тебе супроводжують співробітники С.Б.У
якщо ти роботяга - то тебе ловлять і вперед за тих биків в окопи
А СЗЧшнику який воював і мав поранення, відразу СІЗО і мінімум 8 років в'язниці.
Країна мрій, ****.