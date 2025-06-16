Напали на пограничников: на Волыни задержаны организаторы схемы незаконной переправки уклонистов за границу, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Ковельском районе Волынской области межведомственная группа правоохранителей задержала двух мужчин, которые за денежное вознаграждение организовали незаконную переправку военнообязанных граждан через государственную границу.

Об этом сообщили в правоохранительных органах региона, информирует Цензор.НЕТ.

Организатором схемы оказался 29-летний житель Ратновщины, его сообщником был 35-летний волынянин. По данным следствия, злоумышленники планировали вывозить "клиентов" за пределы Украины вне официальных пунктов пропуска, а к реализации плана хотели привлечь военнослужащего пограничной службы.

Правоохранители задержали фигурантов при попытке незаконного пересечения границы одним лицом и передачи первой части взятки в размере 1500 долларов США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На пограничье Сумщины интенсивность штурмов снизилась, - Госпогранслужба







Во время задержания мужчины оказали активное сопротивление: организатор пытался убежать, совершив наезд на оперативника, а его сообщник применил физическую силу против другого правоохранителя.

Задержанным сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа);

ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Мера пресечения для обоих - круглосуточный домашний арест сроком на 60 суток.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны уничтожили автомобиль, пикап, грузовик, броню, укрытие и пехоту противника на Харьковщине. ВИДЕО