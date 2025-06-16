Розкрали 64 млн грн під час закупівель авто для військових: викрито схему, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Посадовці та їхні спільники привласнили понад 64 млн грн, призначених для закупівлі вантажних автомобілів для військових.
За даними слідства, до схеми причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ, який залучив до оборудки посадовців військової частини - замовника автомобілів - та представників афілійованої комерційної структури. Восени 2024 року чиновник забезпечив перемогу у тендері підконтрольній фірмі, попри те, що її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн, ніж у інших учасників торгів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази незаконної діяльності, а також готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 млн гривень. Її походження перевіряється.
Фігурантам оголошено підозри за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану та пособництво). Слідчі дії тривають.
ТрампБайден!
готовий?
Это ж сколько мавиков или пикапов...
Да пишут наши иногда шишигу или Газик починить бы, столько дел с пометкой срочно на позавчера
Ну і як з цим перемогти, якщо ти донатиш, а падло з іншого боку каси нагло краде і не переймається, що це чужі гроші навіть.часто чуже життя?😡😡😡😡😡😡
Нахріна ця спеціальна державна служба транспорту? Цих всіх.спеціальних вже по горло, і вся їх спеціальність в обкрадання людей в безмежних обсягах!
Всі оці спецоргани які наплодили реформатори грантоїди, фріки й...бані, треба негайно разформовувати, перевіривші до трусів скільки кожний спец співробідник спеціально накрав. Мільярди на цих потвор йдуть з бюджету! Кращі злопцям військовим ці гроші віддайте!!
реальний укромоссад
який не залежить від влади
тобто любітелів
чорний мотик та шолом маю