Розкрали 64 млн грн під час закупівель авто для військових: викрито схему, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.







Посадовці та їхні спільники привласнили понад 64 млн грн, призначених для закупівлі вантажних автомобілів для військових.

За даними слідства, до схеми причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ, який залучив до оборудки посадовців військової частини - замовника автомобілів - та представників афілійованої комерційної структури. Восени 2024 року чиновник забезпечив перемогу у тендері підконтрольній фірмі, попри те, що її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн, ніж у інших учасників торгів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коригували удари по Миколаївщині: двоє агентів РФ отримали по 15 років ув’язнення, - СБУ







Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази незаконної діяльності, а також готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 млн гривень. Її походження перевіряється.

Фігурантам оголошено підозри за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану та пособництво). Слідчі дії тривають.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано двох ворожих інформаторок, які наводили удари РФ по Донеччині, - СБУ. ФОТО





Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна завершила етап репатріації загиблих оборонців залізничним транспортом, - СБУ