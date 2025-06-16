УКР
Розкрали 64 млн грн під час закупівель авто для військових: викрито схему, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань ліквідували схему розкрадання бюджетних коштів у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ і ДБР викрили розкрадання 64 млн грн на закупівлях авто для армії
Посадовці та їхні спільники привласнили понад 64 млн грн, призначених для закупівлі вантажних автомобілів для військових.

За даними слідства, до схеми причетний начальник одного з відділів управління логістики Адміністрації ДССТ, який залучив до оборудки посадовців військової частини - замовника автомобілів - та представників афілійованої комерційної структури. Восени 2024 року чиновник забезпечив перемогу у тендері підконтрольній фірмі, попри те, що її пропозиція була дорожчою на понад 64 млн грн, ніж у інших учасників торгів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, мобільні телефони, печатки та інші докази незаконної діяльності, а також готівку в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 105 млн гривень. Її походження перевіряється.

Фігурантам оголошено підозри за ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення службових повноважень в умовах воєнного стану та пособництво). Слідчі дії тривають.

Топ коментарі
+17
Ці пачки грошей то є кров та сльози тисяч збіднілих та знедолених українців!
16.06.2025 17:08 Відповісти
+13
У нас війна за виживання, тому повинні бути показові покарання. Бажано смертні вироки. Інакше про перемогу марно й мріяти.
16.06.2025 17:13 Відповісти
+12
Блді!!!!!!!!
Ну і як з цим перемогти, якщо ти донатиш, а падло з іншого боку каси нагло краде і не переймається, що це чужі гроші навіть.часто чуже життя?😡😡😡😡😡😡
Нахріна ця спеціальна державна служба транспорту? Цих всіх.спеціальних вже по горло, і вся їх спеціальність в обкрадання людей в безмежних обсягах!
Всі оці спецоргани які наплодили реформатори грантоїди, фріки й...бані, треба негайно разформовувати, перевіривші до трусів скільки кожний спец співробідник спеціально накрав. Мільярди на цих потвор йдуть з бюджету! Кращі злопцям військовим ці гроші віддайте!!
16.06.2025 17:29 Відповісти
Все Зеленський, українці не ворують, офіцери середньо=ї ланки частин
16.06.2025 17:12 Відповісти
Придет весна сажать будем.... Так вот посадили - всех даунов из СН у которых справка и не подсудность, всех зе-даунов посадили на корыто, на должностя
16.06.2025 22:02 Відповісти
Клятий Трамп Байден!
16.06.2025 17:04 Відповісти
Та срочно нада дбр подключить!!! Пусть доложат кто же больше виноват !
16.06.2025 22:03 Відповісти
У Львівській обл фірма ввезла 500 позашляховиків для фронту - 50 авто передали а 450 на продаж - хто ж себе обділить?
16.06.2025 17:04 Відповісти
От навіть не знаю як вам лайк поставити за цю новину... Ці тварюки навіть гірші окопних орків...
16.06.2025 17:37 Відповісти
Та які там лайки! - під час війни нічого св"ятого
16.06.2025 18:21 Відповісти
Ці пачки грошей то є кров та сльози тисяч збіднілих та знедолених українців!
16.06.2025 17:08 Відповісти
У нас війна за виживання, тому повинні бути показові покарання. Бажано смертні вироки. Інакше про перемогу марно й мріяти.
16.06.2025 17:13 Відповісти
то давай почнемо карати
готовий?
16.06.2025 18:07 Відповісти
майже кожного дня йде збір на авто... військові просять грошей. А тут таке
16.06.2025 17:15 Відповісти
Пизждец..
Это ж сколько мавиков или пикапов...
Да пишут наши иногда шишигу или Газик починить бы, столько дел с пометкой срочно на позавчера
16.06.2025 22:00 Відповісти
Блді!!!!!!!!
Ну і як з цим перемогти, якщо ти донатиш, а падло з іншого боку каси нагло краде і не переймається, що це чужі гроші навіть.часто чуже життя?😡😡😡😡😡😡
Нахріна ця спеціальна державна служба транспорту? Цих всіх.спеціальних вже по горло, і вся їх спеціальність в обкрадання людей в безмежних обсягах!
Всі оці спецоргани які наплодили реформатори грантоїди, фріки й...бані, треба негайно разформовувати, перевіривші до трусів скільки кожний спец співробідник спеціально накрав. Мільярди на цих потвор йдуть з бюджету! Кращі злопцям військовим ці гроші віддайте!!
16.06.2025 17:29 Відповісти
Коли будуть розстрілювати подібних аферистів ,чи не вистачає совісті у патужних аматорів від влади ???
16.06.2025 17:49 Відповісти
зачем эти крайности? лучше судить к пожизненному и пуска отбывают свой срок с полной конфискацией у них самих и их родственников
16.06.2025 23:23 Відповісти
Гарні кабанчики, заброньовані....
16.06.2025 18:02 Відповісти
давно пора створюіати народну каральну службу
реальний укромоссад
який не залежить від влади
тобто любітелів
чорний мотик та шолом маю
16.06.2025 18:08 Відповісти
Больше министерств, офисов, контор - больше разворуют.
16.06.2025 21:58 Відповісти
Просто жесть. за такое пожизненное нужно давать во время войны
16.06.2025 23:22 Відповісти
 
 