Жорстоко вбив дівчину та тікав за кордон: на Закарпатті затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону спільно з поліцією затримали 22-річного жителя Запоріжжя, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка розшукували за скоєння умисного вбивства - він наніс своїй дівчині 77 ножових поранень. Щоб уникнути відповідальності за ст. 115 КК України, зловмисник спланував втечу з України.

Під час спроби перетину кордону його затримали. Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держрубежу.

Наразі його взято під варту в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про запобіжний захід.

