Жорстоко вбив дівчину та тікав за кордон: на Закарпатті затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону спільно з поліцією затримали 22-річного жителя Запоріжжя, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Закарпатті затримали чоловіка, який вбив дівчину та тікав за кордон

Чоловіка розшукували за скоєння умисного вбивства - він наніс своїй дівчині 77 ножових поранень. Щоб уникнути відповідальності за ст. 115 КК України, зловмисник спланував втечу з України.

Під час спроби перетину кордону його затримали. Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держрубежу.

Наразі його взято під варту в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про запобіжний захід.

Держприкордонслужба ДПСУ (6439) вбивство (3214) Закарпатська область (2166)
Коментувати
Правила форума Рада форумчан
Ну, це вже якийсь "псих"... Або "обдовбаний"... 77 ударів при тверезому розумі не спричиняють...
показати весь коментар
19.06.2025 15:57 Відповісти
Яр, точно то же было недавно в Житомире, 19 лет гаду, 90 с чем-то ударов ножом прохожему. днями прочитал. ГОВНОфонд развлекается, не иначе. Им можно, они же "будущее нации".
показати весь коментар
19.06.2025 17:32 Відповісти
Мда ... Это явно под чем-то, или просто психопат. Ну хорошо, что поймали.
показати весь коментар
19.06.2025 16:09 Відповісти
******#@к....і це наше'' майбутнє?
показати весь коментар
19.06.2025 16:09 Відповісти
Нет это не будущее. Как и в любой стране, в Украине есть неадекватные люди, место которых либо в тюрьме, либо в психиатрической больнице.
О нормальных, обычно, не пишут в новостях.
Думаю, Вам это и без меня ясно.
показати весь коментар
19.06.2025 16:21 Відповісти
віддати батькам дівчини
показати весь коментар
19.06.2025 17:16 Відповісти
 
 