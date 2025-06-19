5 744 6
Жорстоко вбив дівчину та тікав за кордон: на Закарпатті затримано чоловіка, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники відділу "Ділове" Мукачівського загону спільно з поліцією затримали 22-річного жителя Запоріжжя, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.
Про це повідомляє ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіка розшукували за скоєння умисного вбивства - він наніс своїй дівчині 77 ножових поранень. Щоб уникнути відповідальності за ст. 115 КК України, зловмисник спланував втечу з України.
Під час спроби перетину кордону його затримали. Правопорушника притягнуто до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину держрубежу.
Наразі його взято під варту в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про запобіжний захід.
О нормальных, обычно, не пишут в новостях.
Думаю, Вам это и без меня ясно.