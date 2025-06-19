РУС
Жестоко убил девушку и бежал за границу: на Закарпатье задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники отдела "Ділове" Мукачевского отряда совместно с полицией задержали 22-летнего жителя Запорожья, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В Закарпатье задержали мужчину, который убил девушку и бежал за границу

Мужчину разыскивали за совершение умышленного убийства - он нанес своей девушке 77 ножевых ранений. Чтобы избежать ответственности по ст. 115 УК Украины, злоумышленник спланировал побег из Украины.

При попытке пересечения границы его задержали. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы.

В данное время он взят под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о мере пресечения.

Ну, це вже якийсь "псих"... Або "обдовбаний"... 77 ударів при тверезому розумі не спричиняють...
19.06.2025 15:57 Ответить
Яр, точно то же было недавно в Житомире, 19 лет гаду, 90 с чем-то ударов ножом прохожему. днями прочитал. ГОВНОфонд развлекается, не иначе. Им можно, они же "будущее нации".
19.06.2025 17:32 Ответить
Мда ... Это явно под чем-то, или просто психопат. Ну хорошо, что поймали.
19.06.2025 16:09 Ответить
******#@к....і це наше'' майбутнє?
19.06.2025 16:09 Ответить
Нет это не будущее. Как и в любой стране, в Украине есть неадекватные люди, место которых либо в тюрьме, либо в психиатрической больнице.
О нормальных, обычно, не пишут в новостях.
Думаю, Вам это и без меня ясно.
19.06.2025 16:21 Ответить
віддати батькам дівчини
19.06.2025 17:16 Ответить
 
 