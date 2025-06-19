5 744 6
Жестоко убил девушку и бежал за границу: на Закарпатье задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники отдела "Ділове" Мукачевского отряда совместно с полицией задержали 22-летнего жителя Запорожья, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.
Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Мужчину разыскивали за совершение умышленного убийства - он нанес своей девушке 77 ножевых ранений. Чтобы избежать ответственности по ст. 115 УК Украины, злоумышленник спланировал побег из Украины.
При попытке пересечения границы его задержали. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы.
В данное время он взят под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о мере пресечения.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
О нормальных, обычно, не пишут в новостях.
Думаю, Вам это и без меня ясно.