Жестоко убил девушку и бежал за границу: на Закарпатье задержан мужчина, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники отдела "Ділове" Мукачевского отряда совместно с полицией задержали 22-летнего жителя Запорожья, пытавшегося незаконно пересечь границу с Румынией.

Об этом сообщает ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Мужчину разыскивали за совершение умышленного убийства - он нанес своей девушке 77 ножевых ранений. Чтобы избежать ответственности по ст. 115 УК Украины, злоумышленник спланировал побег из Украины.

При попытке пересечения границы его задержали. Правонарушитель привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы.

В данное время он взят под стражу в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос о мере пресечения.

