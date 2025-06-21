УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9777 відвідувачів онлайн
Новини Фото
606 0

Рашисти завдають авіаударів по Донеччині: щонайменше 7 цивільних поранені. ФОТОрепортаж

Щонайменше 7 людей поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ

За його словами, на Семенівку Краматорської громади росіяни скинули 4 авіабомби - поранили 3 людини, пошкодили 28 приватних будинків і 2 автівки.

Також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади - там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків.

Іллінівка потрапила під артобстріл - поранено людину, пошкоджено будинок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти гатили по трьох районах Донеччини: є поранені та пошкодження. ФОТОрепортаж

Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу
Донеччина після обстрілу

Ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.

Автор: 

обстріл (31050) Донецька область (9677) Покровськ (827) Краматорський район (727) Покровський район (1031) Іллінівка (34) Білокузьминівка (12) Семенівка (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 