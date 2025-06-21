Рашисти завдають авіаударів по Донеччині: щонайменше 7 цивільних поранені. ФОТОрепортаж

Щонайменше 7 людей поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Семенівку Краматорської громади росіяни скинули 4 авіабомби - поранили 3 людини, пошкодили 28 приватних будинків і 2 автівки.

Також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади - там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків.

Іллінівка потрапила під артобстріл - поранено людину, пошкоджено будинок.

Ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.