Рашисти завдають авіаударів по Донеччині: щонайменше 7 цивільних поранені. ФОТОрепортаж
Щонайменше 7 людей поранено внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Семенівку Краматорської громади росіяни скинули 4 авіабомби - поранили 3 людини, пошкодили 28 приватних будинків і 2 автівки.
Також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади - там 1 людина поранена, пошкоджено 6 будинків.
Іллінівка потрапила під артобстріл - поранено людину, пошкоджено будинок.
Ще 2 людини поранені внаслідок удару FPV-дроном по Покровську.
