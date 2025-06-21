Рашисты наносят авиаудары по Донецкой области: по меньшей мере 7 гражданских ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

По меньшей мере 7 человек ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Семеновку Краматорской громады россияне сбросили 4 авиабомбы - ранили 3 человека, повредили 28 частных домов и 2 автомобиля.

Также под авиаудар попала Белокузьминовка Константиновской громады - там 1 человек ранен, повреждены 6 домов.

Ильиновка попала под артобстрел - ранен человек, поврежден дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты били по трем районам Донетчины: есть раненые и повреждения. ФОТОрепортаж







Еще 2 человека ранены в результате удара FPV-дроном по Покровску.