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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Атака "шахедів" на Одесу: дрон влучив у багатоповерхівку, загинула родина. 17 постраждалих, троє з них - діти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО

У ніч проти 28 травня російські безпілотники атакували Одесу. Один з них вдарив по 21-поверховому житловому будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Геннадій Труханов, Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Люди опинились заблокованими у квартирах. Врятувати вдалося п'ятьох осіб, серед яких маленька дитина.

Відомо мінімум про двох загиблих. 

"Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру", - зазначив Труханов.

Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 03:30 було відомо про шістьох постраждалих: двох дітей та четверо дорослих, усі в лікарнях. Семирічний хлопець у стані середнього ступеня важкості, а трирічний малюк отруївся продуктами горіння. Всі дорослі – у стані середнього ступеня важкості.

Станом на 8:30 кількість постраждалих зросла до 9,  повідомили у Національній поліції України.

Згодом Кіпер повідомив,  що внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти.

"На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - зазначив Кіпер.

За повідомленням Одеської обласної прокуратури, дістали поранення та гострої реакції на стрес 17 постраждалих. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються.

Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Одесу: постраждали три людини, пошкоджено житлові будинки та автомобілі. ФОТО (оновлено)

Одеса
Одеса

Автор: 

обстріл (29540) Одеса (5538) Одеська область (3344) Одеський район (220)


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Топ коментарі
+46
Рашиська орда не припиняє воювати з мирним населенням ,будь проклята навіки варварська терористична росія.
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28.06.2025 07:32 Відповісти
+39
Мої співчуття рідним загиблих а всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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28.06.2025 07:28 Відповісти
+26
Те що Шахеди досі безкарно вбивають наших людей це результат саботажу Зеленського , Умерова та інших , вже давно є готові рішення наших виробників по знищенню дронів але зелена влада свідомо блокує їх впровадження .
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28.06.2025 07:54 Відповісти
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Мої співчуття рідним загиблих а всім рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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28.06.2025 07:28 Відповісти
Пане, бережи вас бог.
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28.06.2025 11:04 Відповісти
Рашиська орда не припиняє воювати з мирним населенням ,будь проклята навіки варварська терористична росія.
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28.06.2025 07:32 Відповісти
Те що Шахеди досі безкарно вбивають наших людей це результат саботажу Зеленського , Умерова та інших , вже давно є готові рішення наших виробників по знищенню дронів але зелена влада свідомо блокує їх впровадження .
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28.06.2025 07:54 Відповісти
А чиї рішення вже готові? Чи ти так, аби пиНдонути та підтримати фон негативу?
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28.06.2025 08:03 Відповісти
Умеров , не хами .
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28.06.2025 08:24 Відповісти
нема рішень. не бреши.Якби вони були, кацапи вже їх би втілили.
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28.06.2025 09:01 Відповісти
Шо Умеров?
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28.06.2025 10:12 Відповісти
В крайньому випадку є рішення в чеських виробників, швидкісні дрони, здатні нести вибухівку.
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28.06.2025 11:21 Відповісти
Вони є в потрібній кількості та наявності?
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28.06.2025 11:35 Відповісти
Вбивства Українців, це Результат дій *****!!!, та його їпучій орди!!! не путай поняття льоня!, чи мало ***** платять???(
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28.06.2025 08:52 Відповісти
Якщо ЗЕвлада за 3,5 роки війни не спромоглася озброїти ППО хоча б засобами проти Шахедів , а тільки може красти , красти , красти , то така влада є співучасником злочинів рашистів .
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28.06.2025 09:08 Відповісти
Владу!, обрав народ України. Думаю обере ще раз. можеш всератися далі.
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28.06.2025 09:13 Відповісти
Ти голосував за цю владу?
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28.06.2025 09:58 Відповісти
Ті, хто за оце голосував - виїхали давно. Крім того, результати буль сфальшовані. Маючі мізки, трішки знати математику, мати доступ до статистики в інеті - то результат, за голобородька проголосувало макс 40-43%.
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28.06.2025 12:10 Відповісти
іксперт розкажи про ефективний засіб проти шахеда ?
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28.06.2025 10:19 Відповісти
Компетентна влада.
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28.06.2025 12:07 Відповісти
Черговий іксперд-спеціаліст по ППО Лєонід Тіщенко знову намалювався. А чи знає іксперд-спеціаліст що щоб горобців збивати їм треба дулі давати. А може таке і на шахеди подіє? Пропоную ікспєрду Лєоніду Тіщенку спробувати, але боюся що від Лєоніда Тіщенка при такому експерименті при зустрічі з шахедом як кажуть у народі тільки срака поскакає.
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28.06.2025 12:07 Відповісти
один БпЛА-перехоплювач може коштувати близько $1000.
Для них треба величезна кількість радарів.Таких радарів нам треба сотні штук. Вартість одного починається від 700 тисяч євро і більше......
питання навіть не в грошах, а у швидкості їхнього виробництва.
Вони технологічно доволі складні .... Ви готові допомогти .... не матеріально ..... а впровадити їх примусове масове производство західних стран ..... вперед .... перешкод нема .....
всі чекають тільки ВАС ...
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28.06.2025 10:27 Відповісти
Вся надія тільки на 73%!
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28.06.2025 11:19 Відповісти
Хто винуватий що дитя всралося? Та невістка! Так її ж зараз немає вдома. Так оно ж її труси висять. Ну десь така сама свекруха і ти Лєонід Тіщєнко.
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28.06.2025 11:42 Відповісти
Русня вбиває простих людей, хоча прекрасно знає, де будинки міністрів, депутатів, генералів. Тобто тих, хто мав би давно вже організувати вробництво власних засобів ППО проти шахедів.
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28.06.2025 08:19 Відповісти
ти такий розумний ! чому ти в Швеції а не в генштабі ?приїдь організуй , до речі як називається ППО проти шахедів ? чи черговий втікач-піздабол ?
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28.06.2025 10:46 Відповісти
Спокуха! 73% все порішають!
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28.06.2025 11:21 Відповісти
27 - процентний ти б сидів собі тихенько і рівненько. А то як той цуцик гав та в кубло щоб сонечко не припекло.
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28.06.2025 12:08 Відповісти
Співчуття родині загиблих смерть ворогам. Питання чому цивільні на відміну від військових ігнорують сигнали тривоги та не йдуть в укриття з квартир. Навіть підвал тієї багатоповерхівки врятував би.
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28.06.2025 08:32 Відповісти
В момент влучання більшість вікон світилася, і скоріш за все майже ніхто не покидав будинок після оголошення тривоги. Пишу це як очевидець.
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28.06.2025 11:00 Відповісти
Прутін з патрушевим, звикли московітам по підвалах будинків, розносити «рязанський цукор», як на Каширському шосе, ще з часів московської війни проти Ічкерії!! А в Україні, це лайно московське, обмазує смердючими, шахедами Іранськими!!
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28.06.2025 08:47 Відповісти
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28.06.2025 09:08 Відповісти
Хіба так важко знайти тих хто керує тими шахетами та приймає рішеня? Знайти та покарати.
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28.06.2025 09:14 Відповісти
Так, поїхати в Єлабугу, заарештувати, засудити. План геніальний, як Швейцарський годинник!! Ах, я забув - це ж "Цензор" )))
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28.06.2025 09:58 Відповісти
Без суда. Вина очовидна. Просто вбити. Можна в сортирі.
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28.06.2025 10:00 Відповісти
То ви Oleksander, то Aleksander. Ви живете в кацапетівці? То знайдіть і покарайте сволоту, вам всі карти в руки.
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28.06.2025 11:03 Відповісти
Нет. Я там не живу. Ты тупой тролль из Донбабве чи Лухангды.
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28.06.2025 11:27 Відповісти
Зрозуміло. Передавай привіт куратору в Лахті, ботику.
І не скачи так по різним акаунтам, бо палишся.
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28.06.2025 12:07 Відповісти
Привет Моторылу донбассит игривый.
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28.06.2025 12:11 Відповісти
Це прекрасно!
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28.06.2025 09:45 Відповісти
Це так жартують у 95 кварталі?
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28.06.2025 09:59 Відповісти
Расцеяни мирні не бувають
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28.06.2025 10:00 Відповісти
Это не просто нормально. Убивать русню это полезно, приятно, богоугодно и вдохновенно.
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28.06.2025 10:00 Відповісти
А правда что гельсинья ханукаева переводится на русский как "короткий обрубок дерева небольшого диаметра" ?
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28.06.2025 10:08 Відповісти
Во первых фашизм на рассие. Во вторых Суджу и Теткино бомбили ВКС РФ.
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28.06.2025 10:09 Відповісти
Та не, ваш фашизм на фоне оголтелого рашизма - та як ще не народжене немовля, котре навiть ще не навчалося палити ( в сторонцi).
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28.06.2025 11:10 Відповісти
Труханов вже відмовився від російського громадянства?
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28.06.2025 10:46 Відповісти
Стидаюся запитати... Кажуть, вава мае декiлька громадянств?
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28.06.2025 11:07 Відповісти
хз - я ж не вава
з нього станеться -
а мама Рімма та папа Саша - 100% мають ізраільський паспорт
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28.06.2025 11:10 Відповісти
Так казали , шо татко з мамком - давно в Iспанii зашифрувалися, бо вава тепер не в`iзний у той Iзраiль.
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28.06.2025 11:13 Відповісти
наче сама сильна прививка від російської мови але місто продовжуе гаварить
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28.06.2025 11:25 Відповісти
У людей горе, а оце й тут свій мовний писок всунуло.
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28.06.2025 11:33 Відповісти
Ви приiдьте спочатку нараiс-керманичiв та ждунiв зковернiть, котрi чекають приходу оркiв, щоби своiми руками з автоматiв знищувати цивiльне украiнство( з iхнiх слiв), тодi я побачу , https://youtu.be/LYmkIc74ahc чи козак ви, а чи що.
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28.06.2025 11:42 Відповісти
 
 