Атака "шахедів" на Одесу: дрон влучив у багатоповерхівку, загинула родина. 17 постраждалих, троє з них - діти (оновлено). ВІДЕО+ФОТО
У ніч проти 28 травня російські безпілотники атакували Одесу. Один з них вдарив по 21-поверховому житловому будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Геннадій Труханов, Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок влучання виникла пожежа на поверхах з сьомого по дев'ятий. Люди опинились заблокованими у квартирах. Врятувати вдалося п'ятьох осіб, серед яких маленька дитина.
Відомо мінімум про двох загиблих.
"Щойно рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання ворожого дрону в квартиру", - зазначив Труханов.
Голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що станом на 03:30 було відомо про шістьох постраждалих: двох дітей та четверо дорослих, усі в лікарнях. Семирічний хлопець у стані середнього ступеня важкості, а трирічний малюк отруївся продуктами горіння. Всі дорослі – у стані середнього ступеня важкості.
Станом на 8:30 кількість постраждалих зросла до 9, повідомили у Національній поліції України.
Згодом Кіпер повідомив, що внаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти.
"На стаціонарному лікуванні залишається 6 поранених, з них троє (серед яких одна дитина) у важкому стані. Інші продовжують лікування амбулаторно. Наші медики роблять все для того, аби зберегти життя та здоровʼя кожному", - зазначив Кіпер.
За повідомленням Одеської обласної прокуратури, дістали поранення та гострої реакції на стрес 17 постраждалих. Дані щодо інших можливих постраждалих уточнюються.
Пошкоджено 21-поверховий будинок, господарські споруди на території приватного домоволодіння, адмінбудівлю, складські приміщення приватного підприємства, будівлю непрацюючої АЗС, автомобілі.
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Для них треба величезна кількість радарів.Таких радарів нам треба сотні штук. Вартість одного починається від 700 тисяч євро і більше......
питання навіть не в грошах, а у швидкості їхнього виробництва.
Вони технологічно доволі складні .... Ви готові допомогти .... не матеріально ..... а впровадити їх примусове масове производство західних стран ..... вперед .... перешкод нема .....
всі чекають тільки ВАС ...
І не скачи так по різним акаунтам, бо палишся.
з нього станеться -
а мама Рімма та папа Саша - 100% мають ізраільський паспорт