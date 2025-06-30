На Миколаївщині палають понад 50 пожеж, три з них в межах міста, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Миколаївській області спалахнули масштабні пожежі, три з них вирують в місті.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на вечір в області вже зареєстровано більш як 50 пожеж, загальною площею понад 400 га.

"У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди. Вогнеборці вживають всіх заходів, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, техніку для підвозу води", - йдеться в повідомленні.

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