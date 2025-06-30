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Новини Фото Пожежі в Україні
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На Миколаївщині палають понад 50 пожеж, три з них в межах міста, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Миколаївській області спалахнули масштабні пожежі, три з них вирують в місті.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на вечір в області вже зареєстровано більш як 50 пожеж, загальною площею понад 400 га.

"У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору. У мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа становить 10 га, полум'я встигло пошкодити 2 житлові будинки та 3 господарчі споруди. Вогнеборці вживають всіх заходів, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, техніку для підвозу води", - йдеться в повідомленні.

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Пожежі на Миколаївщині

Ліквідація пожеж на Миколаївщині

Автор: 

Миколаївська область (2308) пожежа (4366)


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Зате на Миколаївщині найкращий голова ОВА Кім, він знає що робити, щоб було менше пожеж і найчистіша вода для населення. Гарно витрачаються під час війни мільярди на дорогах від Миколаєва і до Коблєво, господар!
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30.06.2025 23:12 Відповісти
У нас і мер не гірший, сенкевич його прізвище.
Так що двоє з скриньки, однакові з обличчя
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30.06.2025 23:35 Відповісти
скільки ще ця 🤡зеленська влада, буде керувати мізками миколаївців ?...
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01.07.2025 00:05 Відповісти
 
 