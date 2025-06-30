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Новости Фото Пожары в Украине
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На Николаевщине горят более 50 пожаров, три из них в черте города, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО

В Николаевской области вспыхнули масштабные пожары, три из них бушуют в городе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на вечер в области уже зарегистрировано более 50 пожаров, общей площадью более 400 га.

"В городе сейчас бушует три масштабных пожара, где огонь из-за порывистого ветра подобрался к жилому сектору. В микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь составляет 10 га, пламя успело повредить 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки. Пожарные принимают все меры, но сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, технику для подвоза воды", - говорится в сообщении.

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Пожары в Николаевской области

Ликвидация пожаров в Николаевской области

Автор: 

Николаевская область (2157) пожар (5984)


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Зате на Миколаївщині найкращий голова ОВА Кім, він знає що робити, щоб було менше пожеж і найчистіша вода для населення. Гарно витрачаються під час війни мільярди на дорогах від Миколаєва і до Коблєво, господар!
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30.06.2025 23:12 Ответить
У нас і мер не гірший, сенкевич його прізвище.
Так що двоє з скриньки, однакові з обличчя
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30.06.2025 23:35 Ответить
скільки ще ця 🤡зеленська влада, буде керувати мізками миколаївців ?...
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01.07.2025 00:05 Ответить
 
 