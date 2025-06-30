1 552 3
На Николаевщине горят более 50 пожаров, три из них в черте города, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТО
В Николаевской области вспыхнули масштабные пожары, три из них бушуют в городе.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на вечер в области уже зарегистрировано более 50 пожаров, общей площадью более 400 га.
"В городе сейчас бушует три масштабных пожара, где огонь из-за порывистого ветра подобрался к жилому сектору. В микрорайоне Терновка, где ориентировочная площадь составляет 10 га, пламя успело повредить 2 жилых дома и 3 хозяйственные постройки. Пожарные принимают все меры, но сильный порывистый ветер добавляет сложностей в тушении. Для ликвидации пожаров привлечены резервные караулы, технику для подвоза воды", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так що двоє з скриньки, однакові з обличчя